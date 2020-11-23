Почти пятая часть работников в Алтайском крае получает менее 15 тысяч рублей в месяц

Менее 15 тысяч рублей в месяц получают 19,4% сотрудников в Алтайском крае. Это следует из рейтинга регионов, опубликованного «РИА Новости».

В рейтинге субъекты РФ сравниваются по двум показателям: доле работников, получающих больше 100 тысяч рублей в месяц и доле тех, кто ежемесячно получает менее 15 тысяч рублей. По обоим этим показателям Алтайский край стал худшим в Сибирском федеральном округе.

Регионы СФО распределились так (более 100 тыс. руб. / менее 15 тыс. руб.):

Красноярский край (13 место по РФ) – 9% / 3,6%;

Томская область (20 место по РФ) – 6,3% / 3,9%;

Иркутская область (21 место по РФ) – 6% / 2,1%;

Республика Хакасия (25 место по РФ) – 4,2% / 5,1%;

Новосибирская область (26 место по РФ) – 3,9% / 2,3%;

Кузбасс (28 место по РФ) – 3,8% / 8,5%;

Республика Тыва (35 место по РФ) – 3,3% / 3,4%;

Омская область (42 место по РФ) – 2,7% / 15,4%;

Республика Алтай (52 место по РФ) – 2,1% / 7,1%;

Алтайский край (73 место по РФ) – 1,3% / 19,4%.

Доля тех, кто зарабатывает более 100 тысяч рублей в месяц в Алтайском крае оказалась немногим выше 1%, в то время, как менее 15 тысяч зарабатывают почти 20% работников. Интересно, что в соседней Республике Алтай доля «стотысячников» тоже невелика – немногим более 2%, однако тех, чья зарплата ниже 15 тысяч рублей, почти втрое меньше, чем в Алтайском крае – всего 7,1%. По этому показателю к последнему ближе Омская область (15,4%). Во всех остальных регионах СФО он не достигает даже 10%.