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Сын барнаульского чиновника покинул пост после резонансного ДТП

Новости
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Заместитель начальника МКУ «Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Барнаула» Филипп Воронков ушел с поста, сообщает «Банкфакс». Эта новость примечательна тем, что он является сыном первого заместителя главы администрации Барнаула Анатолия Воронкова и некоторое время назад попал в ДТП.  

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Информагентство пишет, что 20 ноября в ведомстве заявили, что Воронков младший находится на больничном. 23 ноября стало известно, что он уволился по собственному желанию.

А 19 ноября на пересечении улицы Власихинской и проезда Фурманова в Барнауле произошло ДТП. Водитель Kia Sportage не справился с управлением и на высокой скорости съехал с дороги. Он врезался одноэтажный частный жилой дом и повредил газовую трубу. От медосвидетельствования водитель отказался и при этом у него не было действующих прав на управление транспортным средством.

Комментаторы в соцсетях, а также источники агентства сообщают, что за рулем был Филипп Воронков.

Автор: Политсиб.ру

Фото: tv2.tomsk.ru

#Новости Барнаул #новости Алтайский край #новости Сибири
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