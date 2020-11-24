Ковидный госпиталь, расположенный в Алтайском краевом центре охраны материнства и детства, закроется на помывку

Решение о перепрофилировании госпиталя принял минздрав региона. Инфекционное отделение центра охраны материнства и детства работает не по профилю уже около месяца. Как стало известно «Политсибру», с 26 октября в связи с нехваткой мест для ковидных пациентов он был перепрофилирован в госпиталь для взрослых пациентов с коронавирусом на 108 койкомест. Некоторое время центр был, как и остальные госпитали, заполнен на 100%, в настоящее время он заполнен наполовину.

Минздрав пояснил, что медицинские учреждения края, которые были задействованы в лечении коронавирусных пациентов, постепенно начнут возвращаться к обычной деятельности – то есть инфекционное отделение вновь начнет лечить детей.

Как пояснили «Политсибру» в Центре охраны материнства и детства, в Алтайском крае не так много детских стационаров.

«Из многопрофильных - мы и седьмая детская. А ведь помощь, в том числе по инфекционному профилю, необходимо оказывать и детям. В этой связи после того как мы сможем выписать тех пациентов, которые лечатся сегодня у нас, инфекционное отделение Центра охраны материнства и детства закроется на помывку. В каком качестве оно продолжит работу после этого, будет решаться министерством здравоохранения исходя из эпидемиологической ситуации», - сказали в Центре.

В минздраве уточнили, что в настоящий момент в столице заполненность коек составляет около 73%, снизилось количество вызовов скорой помощи. Все это говорит об улучшении эпидемиологической ситуации, поэтому появилась возможность постепенно возвращать больницы к их профильной деятельности.