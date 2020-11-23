Барнаульский боец ММА одержал досрочную победу на юбилейном турнире RCC: intro 10

Барнаульский боец ММА Дмитрий Бабкин одержал досрочную победу на юбилейном турнире RCC: intro 10, прошедшем 21 ноября в академии единоборств РМК (Русской медной Компании) Екатеринбурга.

В главном карде спортсмен из Барнаула, на счету которого в моменты боя профессиональный рекорд составлял четыре победы и ни одного поражения, удушающим приемом над именитым бойцом и обладателем номинации «Нокаут года 2019» по версии RCC одержал досрочную победу.

Барнаульский боец ММА одержал досрочную победу на юбилейном турнире RCC: intro 10

Противостоял нашему бойцу более опытный соперник из Краснодара - Артём Белах, на счету которого были семь побед при одном поражении. В 2019 году он отметился красивейшим ударом-нокаутом в прыжке коленом, который в последствии был признан лучшим по итогам голосования в номинации "Нокаут года" среди всех турниров RCC. Так же Артём Белах шёл на серии из шести досрочных побед.

"Досрочно выиграть у такого соперника — дорогого стоит. Мой соперник — очень серьезный боец, он сильный, у него хороший рекорд. Все победы — а теперь и поражения — у него завершились досрочно. Хочу сказать спасибо моей команде и всем, кто меня поддерживал. Надеюсь, после этой победы я ворвусь в мировые рейтинги и буду получать топовых соперников", — поделился Дмитрий Бабкин.

Барнаульский боец ММА одержал досрочную победу на юбилейном турнире RCC: intro 10

Дмитрий Бабкин – тренер и профессональный боец, мастер спорта по ММА, воспитанник Центра смешанных единоборств TOP TEAM SIBERIA.

Центр смешанных единоборств TOP TEAM SIBERIA – предоставляет услуги по физическому воспитанию детей и подростков, проводит спортивные тренировки по единоборствам для людей старшего возраста, а также готовит действующих спортсменов регионального уровня начать профессиональную карьеру в единоборствах, закладывая основы здорового образа жизни и полноценного, всестороннего развития человека.

В клубе могут тренироваться как люди без опыта в единоборствах и спорте вообще, так и опытные спортсмены, желающие развиваться профессионально. Основной идеей проекта является создание и развитие школы смешанных единоборств в Алтайском крае: ММА доступно каждому, ведь смешанные единоборства – это не бои без правил, а прежде всего искусство.