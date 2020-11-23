Алтайский министр образования анонсировал дистант для школьников в начале следующего года

Министр образования Алтайского края Максим Костенко заявил об этом в ходе посещения педагогического лицея. Впрочем подготовка к дистанту ведется с прицелом на перспективу:

«Задача наша в ближайшие 2-3 года полностью заменить парк компьютерной техники, в каждой школе создать свою систему локального образования, чтобы в таких ситуациях (как можно сейчас говорить, локдауна), когда вдруг принимается решение, в связи с внешними вызовами, мы могли быстро переориентироваться и перейти на план Б», - рассказал он в эфире ГТРК «Алтай».

По данным телекомпании, в регионе на смешанном обучении (в рамках которого применяются в том числе дистанционные занятия) находятся пять школ, в которых порядка трети педагогов находятся на больничном или самоизоляции.

Напомним, ранее школьникам были продлены каникулы. Ситуацию поясняли борьбой с ОРВИ, При этом родители весьма неоднозначно отнеслись к такому решению. Часть из них требовало перехода на дистант уже сейчас, а часть заявляла о готовности переболеть коронавирусом, но обучать детей очно. Вероятно, решение о возможном начале дистанционного обучения в январе-феврале, вызовет очередную волну родительских споров и возмущений.

При этом студенты Алтайского государственного университета обратились в алтайское управление Роспотребнадзора, к ректору вуза Сергею Бочарову и в местные СМИ с просьбой отправить их на дистант.

«Пожалуйста, отправьте нас на дистант! Так учиться невозможно! Это прямая угроза жизни и здоровью студентов. Мы не готовы умирать от коронавируса и заполнить тот самый мобильный морг, который на днях установили около одной из больниц» – писали они в своём письме.