Алтайский министр образования  анонсировал дистант для школьников в начале следующего года

Министр образования Алтайского края Максим Костенко заявил об этом в ходе посещения педагогического лицея. Впрочем подготовка к дистанту ведется с прицелом на перспективу:
«Задача наша в ближайшие 2-3 года полностью заменить парк компьютерной техники, в каждой школе создать свою систему локального образования, чтобы в таких ситуациях (как можно сейчас говорить, локдауна), когда вдруг принимается решение, в связи с внешними вызовами, мы могли быстро переориентироваться и перейти на план Б», - рассказал он в эфире ГТРК «Алтай».
По данным телекомпании, в регионе на смешанном обучении (в рамках которого применяются в том числе дистанционные занятия) находятся пять школ, в которых порядка трети педагогов находятся на больничном или самоизоляции.
Напомним, ранее школьникам были продлены каникулы. Ситуацию поясняли борьбой с ОРВИ, При этом родители весьма неоднозначно отнеслись к такому решению. Часть из них требовало перехода на дистант уже сейчас, а часть заявляла о готовности переболеть коронавирусом, но обучать детей очно. Вероятно, решение о возможном начале дистанционного обучения в январе-феврале, вызовет очередную волну родительских споров и возмущений.
При этом студенты Алтайского государственного университета обратились в алтайское управление Роспотребнадзора, к ректору вуза Сергею Бочарову и в местные СМИ с просьбой отправить их на дистант.
«Пожалуйста, отправьте нас на дистант! Так учиться невозможно! Это прямая угроза жизни и здоровью студентов. Мы не готовы умирать от коронавируса и заполнить тот самый мобильный морг, который на днях установили около одной из больниц» – писали они в своём письме.
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Алле, пресса, СМИ, вы б про этого пока не писали хоть какое то время. Народ то конечно над ним ржал и потешался, но смех то это сквозь слезы... На наши ж деньги, как говорят в други странах : на деньги налогоплательщиков , такие пустышки жируют профукивая все что можно. Да и не он дин. Есть еще парочка перцев. Не дразните народ. И та все не очень хорошо. А тут еще покрывательство властями таких ....скажем так никчемных пожирателей бюджетных дденег