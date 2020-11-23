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Алтайский министр образования  анонсировал дистант для школьников в начале следующего года

Новости
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Министр образования Алтайского края Максим Костенко заявил об этом в  ходе посещения педагогического лицея.   Впрочем подготовка к дистанту  ведется с прицелом на перспективу:

«Задача наша в ближайшие 2-3 года полностью заменить парк компьютерной техники, в каждой школе создать свою систему локального образования, чтобы в таких ситуациях (как можно сейчас говорить, локдауна), когда вдруг принимается решение, в связи с внешними вызовами, мы могли быстро переориентироваться и перейти на план Б», - рассказал он в эфире ГТРК «Алтай».

По данным телекомпании, в регионе на смешанном обучении (в рамках которого применяются в том числе дистанционные занятия) находятся пять школ, в которых порядка  трети педагогов находятся на больничном или самоизоляции.

 Напомним, ранее школьникам были продлены каникулы.  Ситуацию поясняли борьбой с ОРВИ,  При этом родители весьма неоднозначно отнеслись к такому решению. Часть из них требовало перехода на дистант уже сейчас, а часть  заявляла о готовности переболеть коронавирусом, но обучать детей очно.   Вероятно, решение о возможном начале дистанционного обучения в январе-феврале, вызовет очередную волну родительских споров и возмущений. 

 При этом студенты Алтайского государственного университета  обратились в алтайское управление Роспотребнадзора, к ректору вуза Сергею Бочарову и в местные СМИ с просьбой  отправить их на дистант.

«Пожалуйста, отправьте нас на дистант! Так учиться невозможно! Это прямая угроза жизни и здоровью студентов. Мы не готовы умирать от коронавируса и заполнить тот самый мобильный морг, который на днях установили около одной из больниц» – писали они в своём письме.

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Автор: Политсиб.ру

#Новости Барнаул #новости Алтайский край #новости Сибири
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Комментарии (1)

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Гость

Алле, пресса, СМИ, вы б про этого пока не писали хоть какое то время. Народ то конечно над ним ржал и потешался, но смех то это сквозь слезы... На наши ж деньги, как говорят в други странах : на деньги налогоплательщиков , такие пустышки жируют профукивая все что можно. Да и не он дин. Есть еще парочка перцев. Не дразните народ. И та все не очень хорошо. А тут еще покрывательство властями таких ....скажем так никчемных пожирателей бюджетных дденег

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