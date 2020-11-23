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Как учил дедушка Ленин. Сибирские комсомольцы проведут слет в Барнауле

Новости
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Ленинский коммунистический союз молодежи (ЛКСМ) проведет свой традиционный слет «Торнадо» в 2020 году в Барнауле. Мероприятие состоится 27-29 ноября, сообщает пресс-служба алтайской КПРФ.

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Участие в слете примут комсомольцы из Алтайского, Красноярского, Забайкальского краев, Республики Алтай, Бурятии, Хакасии, Омской, Томской, Кемеровской, Новосибирской областей.

В программе экскурсия по памятным местам гражданской войны в городе Барнауле, лекции по основам марксистко-ленинской философии, агитации молодежи на вступление в ЛКСМ, работе в телеграме и другие. А также семинары и деловые игры.

А в воскресенье они проведут в краевой столице марш «Антикапитализм - 2020».

Автор: Александра Черданцева

Фото: altkprf.ru

#Новости Барнаул #новости Алтайский край #новости Сибири
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Комментарии (2)

1000

Старый комсомолец

Да какие же это комсомольцы? Вот в наши времена комсомольцы были настоящими - трудились в стройотрядах, строили БАМ и осваивали целину. А эти ряженые под комсомольцев последователи секты "Свидетелей Зюганова" только и могут что болтать, посещать экскурсии "по памятным местам гражданской войны в городе Барнауле" и радостно маршировать, протестуя против мира капитализма, частью которого создавшая их партия сама давно является!

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Новый комсомолец
Старый комсомолец, плохой вы видно комсомолец был раз хотите чтоб современные комсомольцы горбатились в стройотрядах на на радость дядьке и его карману. При чём тут Зюганов? Современный комсомол связан с Зюгановым только тем что поддерживает программу КПРФ, а она напомню явно антикапитализтическая. Удивлю вас. Мы тут все часть капиталистического мира.
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