Как учил дедушка Ленин. Сибирские комсомольцы проведут слет в Барнауле

Ленинский коммунистический союз молодежи (ЛКСМ) проведет свой традиционный слет «Торнадо» в 2020 году в Барнауле. Мероприятие состоится 27-29 ноября, сообщает пресс-служба алтайской КПРФ.

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Участие в слете примут комсомольцы из Алтайского, Красноярского, Забайкальского краев, Республики Алтай, Бурятии, Хакасии, Омской, Томской, Кемеровской, Новосибирской областей.

В программе экскурсия по памятным местам гражданской войны в городе Барнауле, лекции по основам марксистко-ленинской философии, агитации молодежи на вступление в ЛКСМ, работе в телеграме и другие. А также семинары и деловые игры.

А в воскресенье они проведут в краевой столице марш «Антикапитализм - 2020».