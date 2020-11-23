Как учил дедушка Ленин. Сибирские комсомольцы проведут слет в Барнауле

Ленинский коммунистический союз молодежи (ЛКСМ) проведет свой традиционный слет «Торнадо» в 2020 году в Барнауле. Мероприятие состоится 27-29 ноября, сообщает пресс-служба алтайской КПРФ.
Участие в слете примут комсомольцы из Алтайского, Красноярского, Забайкальского краев, Республики Алтай, Бурятии, Хакасии, Омской, Томской, Кемеровской, Новосибирской областей.
В программе экскурсия по памятным местам гражданской войны в городе Барнауле, лекции по основам марксистко-ленинской философии, агитации молодежи на вступление в ЛКСМ, работе в телеграме и другие. А также семинары и деловые игры.
А в воскресенье они проведут в краевой столице марш «Антикапитализм - 2020».
Да какие же это комсомольцы? Вот в наши времена комсомольцы были настоящими - трудились в стройотрядах, строили БАМ и осваивали целину. А эти ряженые под комсомольцев последователи секты "Свидетелей Зюганова" только и могут что болтать, посещать экскурсии "по памятным местам гражданской войны в городе Барнауле" и радостно маршировать, протестуя против мира капитализма, частью которого создавшая их партия сама давно является!