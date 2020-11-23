Ковидный госпиталь в Барнауле закрывают за ненадобностью

Инфекционный госпиталь на базе Алтайского центра охраны материнства и детства в Барнауле закрывают, передаёт «Толк».

По данным краевого Минздрава, в настоящее время коечный фонд заполнен на 73%, снизилось количество вызовов скорой помощи. Это свидетельствует об улучшении эпидобстановки, поэтому больницы можно постепенно возвращать к работе по их изначальному профилю.

«Толк», между тем, сообщает о поступившем в редакцию обращении от читателей, которые рассказывают о недоумённой реакции сотрудников госпиталя на его закрытие.

Похоронные службы края отмечают резкое повышение спроса на свои услуги в октябре. Кроме того, в данный момент ведётся переоборудование в инфекционный госпиталь ТЦ «Посуда-центр».