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Ковидный госпиталь в Барнауле закрывают за ненадобностью

Новости
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Инфекционный госпиталь на базе Алтайского центра охраны материнства и детства в Барнауле закрывают, передаёт «Толк».

По данным краевого Минздрава, в настоящее время коечный фонд заполнен на 73%, снизилось количество вызовов скорой помощи. Это свидетельствует об улучшении эпидобстановки, поэтому больницы можно постепенно возвращать к работе по их изначальному профилю.

«Толк», между тем, сообщает о поступившем в редакцию обращении от читателей, которые рассказывают о недоумённой реакции сотрудников госпиталя на его закрытие.

Похоронные службы края отмечают резкое повышение спроса на свои услуги в октябре. Кроме того, в данный момент ведётся переоборудование в инфекционный госпиталь ТЦ «Посуда-центр».

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Автор: Политсиб.ру

#Новости Барнаул #новости Алтайский край #новости Сибири
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