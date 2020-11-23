Скончался глава Барнаульского станкостроительного завода Виктор Яшкин

Председатель совета директоров Барнаульского станкостроительного завода Виктор Яшкин умер в воскресенье, 22 ноября. Об этом сообщает «Толк».

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Яшкину было 69 лет. Он продолжал руководить крупнейшим промышленным предприятием и был членом правления Союза промышленников Алтая.

На завод пришел сразу после армии и отработал там всю жизнь. В 1997 году стал исполнительным директором предприятия, а в 2005-м возглавил «Холдинговую компанию «Барнаульский станкостроительный завод» в качестве генерального директора. Председателем Совета директоров избран в 2018 году. Был депутатом Барнаульской гордумы в 2004-2012 годах.

Прощание с Виктором Яшкиным должно пройти в среду, 25 ноября.