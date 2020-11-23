Таблетка - сложная конструкция. Каких успехов достигли алтайские фармацевты и как лекарства меняют мир

Рынок современных лекарственных средств и БАДов – океан, в котором легко утонуть. Только в Алтайском крае производится около 1000 наименований природных препаратов. О выборе и применении лекарственных средств в рамках совместного проекта с научно-образовательного центра «Алтай» беседуем с директором Института фармации Медицинского университета, доктором биологических наук Вячеславом Витальевичем Лампатовым.

Глобальный рынок

- Сколько времени занимает создание нового лекарства?

- Создание нового лекарственного препарата от молекулы до аптечной сети занимает 10-15 лет, включая доклинические и клинические испытания. Некоторые эксперты сопоставляют стоимость изобретения нового лекарства со стоимостью самолета airbus, что под силу только большим корпорациям.

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- Как сегодня в России сегментирован рынок лекарственных средств?

- Сегодня по программе импортозамещения количество отечественных препаратов постепенно увеличивается, но пока российские лекарства занимают меньшую долю. Кроме того, на отечественных фармацевтических предприятиях много импортного оборудования.

- Рынок лекарств - мафия? Есть мнение, что количество лекарств для лечения психических расстройств будет расширяться бесконечно?

- Основанием для таких разговоров, видимо, являются трудности при создании антипсихотических средств. Как проверить эффективность препаратов для психиатрии? При создании лекарства для лечения мочекаменной болезни мы проводим опыты в доклинический период на белых крысах линии «вистер». Моделируем заболевание у этих грызунов и проверяем, как работает препарат. Когда речь идет о психических заболеваниях сделать это практически невозможно. Как смоделировать у крысы шизофрению? Вопросы возникают даже во время клинических испытаний с человеческими группами.

- Фармацевтические гиганты откупают отели на Кипре и бесплатно привлекают практикующих врачей для продвижения своего продукта.

- Семинары можно проводить и в Горном Алтае. Но семинар семинару – рознь. Иногда такие встречи очень полезны. Мы ведь часто на этих семинарах получаем сведения о лекарствах нового поколения.

- Ученые Алтайского государственного медицинского университета имели опыт создания новых лекарств?

- В научных коллаборациях. Наша кафедра фармакологии сотрудничала с Тихоокеанским институтом биоорганической химии ДО РАН, создателем гепатопротектора «Максар», действующие вещества которого получены из созданных биотехнологическим способом культур клеток Маакии амурской. Это растение занесено в Красную книгу и нет возможности использовать его как сырье, поэтому при помощи биотехнологического метода была получена культура клеток этого растения. Второй опыт с этим центром – создание препарата для офтальмологии и кардиологии «Гистохром». Это водорастворимый препарат, выделенный из панциря морских беспозвоночных, относящихся к иглокожим, в частности морских ежей.

- Какую часть работы выполняла кафедра фармакологии?

- Наша лаборатория исследовала противоспалительное и антиоксидантное действие на животных. Разрабатывали мы из природного сырья и препарат «Экорсин» в виде трех лекарственных форм для производства на «Алтайвитаминах». В качестве основы использовались отходы деревообработки – в этом случае кора осины. Это лекарство могло быть использовано при лечении заболеваний желудка. Доклинические и клинические исследования проводились совместно с НИИ фармакологии Томска. Но, к сожалению, производство не было запущено.

Таблетка - сложная конструкция. Каких успехов достигли алтайские фармацевты и как лекарства меняют мир

Новая фармакокинетика

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- Каково будущее фармакологии?

- В будущем будут использоваться и природные, и синтетические средства. Думаю, что уже в ближайшее время задействуют 3D-технологии. Большинство экспертов сходятся на том, что в ближайшие 10-15 лет будут появляться не столько новые препараты, сколько их новые лекарственные формы, отличающиеся от существующих фармакокинетикой.

Традиционно мы вводим анальгетик и боль уходит. Хороший эффект, но короткий, иногда ограниченный 30-40 минутами. Для того, что пролонгировать это воздействие создаются трансдермальные формы и системы, когда препарат всасывается с кожи. Пластырь состоит из мембраны с наноотверстиями, через которые и подается препарат, и его воздействие продлевается иногда до 72 часов. При этом практически не перегружаются печень и почки. В прошлом году вышла коллективная монография петербургских ученых «Аддитивные технологии в фармации», во многом посвященная этой проблематике.

- Но традиционные таблетки останутся и в ХХI веке?

- Другие. Раньше мы могли разломить таблетку, выпить ее часть, потому что в прошлом их получали обычным прессованием. Новое поколение таблеток имеет принципиально иную структуру. Это не спрессованный порошок, это сложная конструкция, которую нарушать нельзя. И их уже сейчас очень много на рынке. Здесь нужно четко следовать инструкции по применению. Такая таблетка должна попасть в желудок или кишечник в целом виде, чтобы механизмы высвобождения действующего вещества работали в правильной последовательности.

- Флотирующая (плавающая) таблетка из этого же разряда?

- Таблетка обычно всасывается или из желудка, или из кишечника. Время всасывания в желудке – 2-3 часа, а потом транзитом лекарство идет в кишечник. Иногда этого времени не хватает. Выход из ситуации – флотирующие таблетки, которые находятся заданное время во взвешенном состоянии в просвете желудка. Задачу решили просто. В полимерной мембране сделали наноотверстия и заполнили их гидрокарбонатом натрия (пищевой содой). Соляная кислота желудочного сока вступает в реакцию со щелочной средой соды, выделяется углекислый газ, который и поддерживает таблетку во взвешенном состоянии заданное время и поэтому нанесенные лекарственные вещества имеют время всосаться полностью.

Таблетка - сложная конструкция. Каких успехов достигли алтайские фармацевты и как лекарства меняют мир

Алтай – центр мира

- Из всего биоразнообразия Алтая что вы выбираете для себя?

- В наших климатических условиях самые необходимые препараты и БАДы должны обладать адаптогенным действием. Особенно осенью и весной, когда снижается сопротивляемость организма. И тогда я бы рекомендовал четыре группы БАДов. Продукты пантового оленеводства – пантогематоген, а также совсем недавно, разработанный«пантON». Адаптогены растительного происхождения – настойки левзеи, аралии, женьшеня, родиолы розовой. Эти препараты стимулируют центральную нервную систему и больше подходят гипотоникам. Третья группа – продукты пчеловодства – маточное молочко, прополис и, конечно, хороший мед. И нельзя пропустить слезы гор – мумие.

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- Вы занимаетесь научными исследованиями пантовой продукции. Востребованы ли результаты?

- Мараловоды и промышленники всегда с интересом смотрят презентации наших исследований. Есть готовые сценарии создания лекарственных препаратов из пантовой продукции, но далее БАДов развитие не идет. Регистрация биологически активных добавок проста и не требует больших финансов. Пожалуй, только «Эвалар» производит пантокрин «Пантея», как лекарственное средство, и проводит научные исследования в этом направлении.

- Как ориентироваться в многочисленных предложениях?

- Производителей много, но главное – эмпирика. Проверили на себе – помогло – используем. Есть крупные фармацевтические компании, которые производят лекарственные средства только из растений. Среди них немецкая «Bionorica» и ее препарат «Синупрет» сейчас очень востребован для лечения насморка, синусита, гайморита.

Девичий факультет

- В детстве с большим интересом наблюдал как в аптеке № 6 около гостиницы «Барнаул» провизоры смешивали порошки и готовили из них лекарства. Это утраченное умение?

- К сожалению, сейчас в аптеках этого не делают. Такие аптеки назывались производственными, потому что они производили магистральные лекарственные формы. Врач после обследования выписывал рецепт, больной приходил в аптеку и ему через короткое время изготавливали это лекарство. Сейчас в нескольких больницах остались аптечные отделения, практикующие изготовление лекарственных форм для стационаров. Современные аптеки - аптеки готовых препаратов. С одной стороны, это удобно, так как увеличился срок хранения. С другой, есть недостатки – например, в педиатрии. Большинство препаратов предназначено для взрослых и очень трудно подобрать дозировку маленьким детям. Нельзя же делить таблетку до бесконечности. А раньше это были порошки и можно было подобрать дозировку любому возрасту.

- Где получают образование провизоры?

- В Алтайском крае профессию провизора можно получить в Медицинском университете в Институте фармации. В отличие от других специальностей, наши студенты обучаются пять лет. Количество бюджетных мест ограничено, поэтому мы отдаем приоритеты школьникам, которые интересуются биологией и химией, победителям Всероссийских олимпиад и олимпиад, которые проводим мы сами. Институт с женским лицом, потому что в нем преобладают девушки. Обстановка камерная. Мы практически знаем каждого студента лично.

- Главное качество провизора?

- Терпение, коммуникабельность и профессиональная интуиция. Помимо владения профессиональными знаниями, нужно внимательно выслушать каждого больного, частично заменить собой лечащего врача, вселить уверенность, что этот препарат точно поможет.

- Очень хороший провизор – редкость?

- Наших выпускников не хватает. Совсем недавно на одного молодого специалиста приходилось два вакантных места только в муниципальных аптечных организациях. И такая ситуация в Сибири повсеместно. В коммерческих сетях ситуация еще сложнее. Российский лидер по производству высокотехнологичных лекарственных средств «Р-Фарм» учредил стипендию для наших лучших студентов, чтобы рекрутировать в ряды своей компании. Другие гиганты организовали Фармацевтический интернациональный лагерь инноваций «ФИЛИН». Борьба идет за каждого выдающегося выпускника.

Таблетка - сложная конструкция. Каких успехов достигли алтайские фармацевты и как лекарства меняют мир

Многофакторный сбой

- Вячеслав Витальевич, ваша докторская диссертация «Роль печени и почек в элиминации рентгеноконтрастных средств» посвящена проблемам проникновения через биологические барьеры и выведению из организма токсинов. Дайте несколько советов тем, кто сегодня после болезни переполнен лекарственными средствами. Как их выводить из организма?

- Начать нужно с того, что в нормативных документах есть такое понятие «полипрагмазия», это запрет назначать больному более пяти лекарственных средств. Это правило соблюдает каждый врач. При самолечении часто оно нарушается. А когда эта норма нарушена, предсказать, какой эффект этот лекарственный коктейль вызовет в организме больного, практически невозможно. И здесь нужно обратить внимание не только на количество, но и на способ приема препаратов. Иногда больные считают, что запить лекарство можно чем угодно. Есть правило – запиваем только охлажденной кипяченой негазированной водой. Соки, молоко, колу, горячий чай исключаем. Все это изменяет фармакокинетику принимаемого препарата.

Влияют также компоненты пищи. Например, грейпфрут замедляет метаболизм веществ в печени. И здесь может быть неожиданный эффект – запили таблетку грейпфрутовым соком, попал препарат в печень, а метаболизм замедлился и может быть получен более сильный лечебный результат. Именно по этой причине в некоторых странах обязательно присутствует указание «Не принимать с грейпфрутом». Но эти наблюдения требуют дополнительных исследований.

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- Все-таки как очистить организм от лекарств после болезни?

- После отмены лечения и выздоровления требуется сбалансированная диета. Заботимся о печени – пьем гепатопротекторы. Например, отвар овса, солянку холмовую, бессмертник песчаный и, конечно, расторопшу пятнистую.

- Почему во время появления Covid-19 в аптеках стало катастрофически не хватать лекарств?

- Это многофакторный сбой. Есть вопросы к логистике по регионам. Фармацевтические заводы не предполагали такой спрос. Антибиотики ведь не картошка, которую можно в большом количестве хранить в погребе. Потребление возросло, а запасы кончились быстро.

- Сейчас самый покупаемый препарат - азитромицин. Его производят в России?

- Это эффективный макролитный антибиотик для действия на бронхолегочную систему. Его производят и в России, и за рубежом. Есть информация, что поставка этого препарата будет увеличена.

- Если придет распоряжение всем преподавателям прививаться отечественной вакциной от коронавируса, не откажетесь по противопоказаниям?

- Мы люди подведомственные. При отсутствии реальных противопоказаний будем прививаться.