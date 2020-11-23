Плюс 8 смертей и 230 новых случаев. Как распространяется коронавирус в Алтайском крае.

По данным оперштаба, в Алтайском крае за прошедшие сутки зарегистрировано 230 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, выздоровел 151 пациент, умерло 8 человек, от COVID-19 - 5.

Новые случаи подтверждены в следующих территориях: Барнаул – 69, Бийск –22, Рубцовск – 15, Заринск – 11, Славгород – 9, Новоалтайск – 8, Алейск – 7, Алтайский, Благовещенский, Ключевской, Михайловский, Рубцовский, Тальменский районы – по 5 заболевших, Яровое, Локтевский, Первомайский районы – по 4 заболевших, Волчихинский, Петропавловский, Родинский районы – по 3 заболевших, Белокуриха, Бурлинский, Калманский, Каменский, Краснощековский, Кулундинский, Курьинский, Немецкий национальный, Троицкий, Третьяковский, Тюменцевский, Табунский, Целинный, Шипуновский районы – по 2 заболевших, Алейский, Баевский, Змеиногорский, Смоленский, Солонешенский, Суетский, Тогульский, Усть-Пристанский, Хабарский, Чарышский районы – по 1 заболевшему.

Общее число заболевших коронавирусной инфекцией составляет 24 546 человек. Уже выздоровело 21 142 человека. Умерло 1030 (+8 за сутки) человек, в том числе от тяжелого течения коронавирусной инфекции – 512 (+5 за сутки) человека; иные причины привели к смерти 514 (+3 за сутки) человек; на экспертизе – 4 человека.

По состоянию на 23 ноября находятся на лечении в инфекционных госпиталях с лабораторно подтвержденной коронавирусной инфекцией 2 360 человек. Еще 1 961 пациент с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией, сходной с COVID-19, находятся на лечении в ковидных госпиталях, 3 человека находятся там по другим обстоятельствам.

Количество тяжелобольных – 611, из них подключено к аппаратам ИВЛ – 157.

В госпиталях края развернуто 5913 коек, к кислороду имеют подключение 3091, с ИВЛ – 503. Резервных коек - 1589.

1 229 человек (бессимптомные вирусоносители) находятся на амбулаторном наблюдении и лечении. Еще 887 пациентов с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией, сходной с COVID-19, проходят амбулаторное долечивание в условиях стационара на дому.

Кроме этого, всего в крае на новую коронавирусную инфекцию обследовано 794828 человека. Среднесуточный охват тестированием жителей края составил 256,64 исследования на каждые 100 тысяч жителей или 3945 человек в день. Количество тестирований с учётом повторных исследований – 4158 за минувшие сутки.