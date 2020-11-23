ФСБ нагрянула к депутату, главе алтайского ПФР Трофимову по уголовному делу против его сына

Следователи и оперативники ФСБ провели проверку на рабочем месте главы Пенсионного фонда по Алтайскому краю, депутата краевого Заксобрания Бориса Трофимова. Об этом сообщает телеканал «Вести22».

Руководители сети барнаульских клиник «Добрый доктор» арестованы по подозрению в мошенничестве Новости 19.11.2020 9:35

Что именно проверяли силовики, не сообщается. Журналисты предположили, что это связано с уголовным делом в отношении его сына, директора частного медицинского центра «Добрый доктор» Александра Трофимова. 18 ноября его, а также главного врача Сергея Богданова и заместителя по организационно-методической работе Дмитрия Тимошенского заключили под арест на два месяца. У них прошли обыски.

Как ранее сообщала пресс-служба Следственного комитета РФ по Алтайскому краю, им вменяют похищение 170 млн рублей мошенническим путем. По версии следствия, руководство клиники в 2016 года предоставляло в ТФОМС заведомо ложные сведения о пролеченных пациентах и оказанных им услугах по полисам ОМС. За это «Добрый доктор получал из фонда бюджетные деньги».