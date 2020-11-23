Экс-руководителям алтайского управления лесами вынесены приговоры

Бывший замглавы Минрироды Алтайского края Владимир Черных приговорён к штрафу в размере 35 тысяч рублей за превышение должностных полномочий. Об этом сообщает алтайский следком.

Бывший начальник лесничего отдела обеспечения полномочий в области лесных отношений по Белокурихинскому лесничеству управления лесами Министерства природных ресурсов и экологии края Сергей Пухирев по той же самой статье получил один год лишения свободы условно.

По данным следствия и суда, в 2016 году к Пухиреву обратился бизнесмен, предложивший вырубить лес в Смоленском районе для устройства горнолыжной трассы. Об этой просьбе Пухирёв сообщил своему начальнику Владимиру Черных. В 2017 году чиновники организовали рубки в защитных лесах лесничества под видом прокладки противопожарного разрыва. Ущерб экологии края и его лесному фонду составил порядка одного миллиона рублей.

В ходе предварительного следствия обвиняемые свою вину признали в полном объёме.

В начале ноября новым начальником управления лесами назначен Андрей Стрелковский, ранее бывший заместителем Владимира Черных.