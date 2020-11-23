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Экс-руководителям алтайского управления лесами вынесены приговоры

Новости
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Бывший замглавы Минрироды Алтайского края Владимир Черных приговорён к штрафу в размере 35 тысяч рублей за превышение должностных полномочий. Об этом сообщает алтайский следком.

Бывший начальник лесничего отдела обеспечения полномочий в области лесных отношений по Белокурихинскому лесничеству управления лесами Министерства природных ресурсов и экологии края Сергей Пухирев по той же самой статье получил один год лишения свободы условно.

По данным следствия и суда, в 2016 году к Пухиреву обратился бизнесмен, предложивший вырубить лес в Смоленском районе для устройства горнолыжной трассы. Об этой просьбе Пухирёв сообщил своему начальнику Владимиру Черных. В 2017 году чиновники организовали рубки в защитных лесах лесничества под видом прокладки противопожарного разрыва. Ущерб экологии края и его лесному фонду составил порядка одного миллиона рублей.

В ходе предварительного следствия обвиняемые свою вину признали в полном объёме.

В начале ноября новым начальником управления лесами назначен Андрей Стрелковский, ранее бывший заместителем Владимира Черных.

Новым начальником управления лесами Алтайского края назначен Андрей Стрелковский

Новым начальником управления лесами Алтайского края назначен Андрей Стрелковский

Новости

Он возглавлял ведомство сразу после возбуждения уголовного дела на Владимира Черных

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Автор: Политсиб.ру

#Новости Барнаул #новости Алтайский край #новости Сибири
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