Конфликт с назначением бизнес-омбудсмена в Алтайском крае, кажется, исчерпан. Глава региона внес кандидатуру Андрея Осипова на рассмотрение депутатам, с большой долей вероятности коллеги одобрят переход депутата на новую работу. Управленческий коллапс в Каменском районе может привести к серьезным последствиям – принятие муниципального бюджета оказалось под угрозой. А еще в край зашли «Новые люди», об этих и других событиях в хронике «Политсибру».
Вопрос с назначением бизнес-омбудсмена в Алтайском крае может решиться уже на ноябрьской сессии Заксобрания. Губернатор Виктор Томенко внёс кандидатуру Андрея Осипова для утверждения на пост уполномоченного по защите прав предпринимателей.
Напомним, назначение бизнес-омбудсмена в крае вылилось в громкий скандал. Томенко предложил бизнес-сообществу кандидатуру Осипова, однако предприниматели выступили против него. После представители бизнеса, краевого правительства и сам Андрей Осипов провели встречу и часть разногласий удалось решить.
Региональное отделение партии «Новые люди» появилось в Алтайском крае. «Новые люди» ставят целью обновление власти, снижение участия государства в экономике, поддержку малого бизнеса и самозанятых, а также бережное отношение к окружающей среде. Возглавил реготделение Максим Товолошкин.
«Мы готовимся принять участие в выборах депутатов Госдумы в 2021 году и уже сейчас подбираем кандидатов. Мы проводим много встреч с жителями нашей области для того, чтобы совместно обсудить проблемы, найти пути их решения», - поделился партийными планами руководитель регионального штаба.
Принятие бюджета на следующий год в Каменском районе оказалось под угрозой. Как пишет «Толк» со ссылкой на замглавы муниципалитета Евгению Гордиенко, в районе до сих пор нет главы или хотя бы исполняющего обязанности руководителя, который может и должен направлять райсобранию депутатов проект бюджета на следующий год. А местные депутаты, судя по всему, не планируют наделять полномочиями исполняющего обязанности кого-либо. Подробнее о ситуации можно прочитать здесь.
Норма о трехдневном голосовании может распространиться на все уровни выборов в Алтайском крае. С таким предложением выступил комитет по правовой политике АКЗС. Новый законопроект депутаты рассмотрят на ноябрьской сессии.
Житель Бийска 21 ноября вышел на одиночный пикет возле городской администрации. Видео появилось в паблике «Инцидент Бийск». «Бийск – за возврат прямых выборов мэра», – гласила надпись на табличке, которую держал в руках мужчина в накидке с символикой «Справедливой России».
Бывший начальник управления гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности Павел Лихоманов неожиданно уволенный со своего поста вновь работает в мэрии. Сейчас он является специалистом отдела дорожного хозяйства, транспорта и связи, пишет «Бийский рабочий».
Павел Лихоманов начал работать в мэрии Бийска летом 2018 года. Тогда он сменил на должности Виктора Громогласова. Однако 23 апреля 2020 года его уволили. Местные журналисты предполагали, что причиной для увольнения стали разногласия с мэром Бийска Александром Студеникиным.
О чем писали краевые СМИ на прошлой неделе
"...мы проводим много встреч с жителями нашей области..." сказал руководитель регионального штаба КРАЯ