Политическая хроника недели: Осипов перейдет на новую работу, Каменский район снова в тупике, в крае появились «Новые люди»

Конфликт с назначением бизнес-омбудсмена в Алтайском крае, кажется, исчерпан. Глава региона внес кандидатуру Андрея Осипова на рассмотрение депутатам, с большой долей вероятности коллеги одобрят переход депутата на новую работу. Управленческий коллапс в Каменском районе может привести к серьезным последствиям – принятие муниципального бюджета оказалось под угрозой. А еще в край зашли «Новые люди», об этих и других событиях в хронике «Политсибру».

Осипов стал единственным кандидатом в бизнес-омбудсмены

Вопрос с назначением бизнес-омбудсмена в Алтайском крае может решиться уже на ноябрьской сессии Заксобрания. Губернатор Виктор Томенко внёс кандидатуру Андрея Осипова для утверждения на пост уполномоченного по защите прав предпринимателей.

Напомним, назначение бизнес-омбудсмена в крае вылилось в громкий скандал. Томенко предложил бизнес-сообществу кандидатуру Осипова, однако предприниматели выступили против него. После представители бизнеса, краевого правительства и сам Андрей Осипов провели встречу и часть разногласий удалось решить.

Павел Нестеров в конце сентября заявил об уходе со своего поста. На этой неделе стало известно, что он Данила Бессарабова. Прежний уполномоченный по правам предпринимателейв конце сентября заявил об уходе со своего поста. На этой неделе стало известно, что он будет работать в команде депутата Госдумы от края

«Новые люди» появились в Алтайском крае

Региональное отделение партии «Новые люди» появилось в Алтайском крае. «Новые люди» ставят целью обновление власти, снижение участия государства в экономике, поддержку малого бизнеса и самозанятых, а также бережное отношение к окружающей среде. Возглавил реготделение Максим Товолошкин.

«Мы готовимся принять участие в выборах депутатов Госдумы в 2021 году и уже сейчас подбираем кандидатов. Мы проводим много встреч с жителями нашей области для того, чтобы совместно обсудить проблемы, найти пути их решения», - поделился партийными планами руководитель регионального штаба.

Каменский район снова в тупике

Принятие бюджета на следующий год в Каменском районе оказалось под угрозой. Как пишет «Толк» со ссылкой на замглавы муниципалитета Евгению Гордиенко, в районе до сих пор нет главы или хотя бы исполняющего обязанности руководителя, который может и должен направлять райсобранию депутатов проект бюджета на следующий год. А местные депутаты, судя по всему, не планируют наделять полномочиями исполняющего обязанности кого-либо. Подробнее о ситуации можно прочитать здесь.

Голосовать три дня

Норма о трехдневном голосовании может распространиться на все уровни выборов в Алтайском крае. С таким предложением выступил комитет по правовой политике АКЗС. Новый законопроект депутаты рассмотрят на ноябрьской сессии.

Решение о том, делать ли выборы многодневными принимает краевая избирательная комиссия.

Бийчанин потребовал прямых выборов

Житель Бийска 21 ноября вышел на одиночный пикет возле городской администрации. Видео появилось в паблике «Инцидент Бийск». «Бийск – за возврат прямых выборов мэра», – гласила надпись на табличке, которую держал в руках мужчина в накидке с символикой «Справедливой России».

Напомним, нынешний глава города Александр Студеникин был назначен в конце декабря 2017 на сессии гордумы.

Экс-глава бийского управления ГО и ЧС вернулся в мэрию

Бывший начальник управления гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности Павел Лихоманов неожиданно уволенный со своего поста вновь работает в мэрии. Сейчас он является специалистом отдела дорожного хозяйства, транспорта и связи, пишет «Бийский рабочий».

Павел Лихоманов начал работать в мэрии Бийска летом 2018 года. Тогда он сменил на должности Виктора Громогласова. Однако 23 апреля 2020 года его уволили. Местные журналисты предполагали, что причиной для увольнения стали разногласия с мэром Бийска Александром Студеникиным.