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Политическая хроника недели: Осипов перейдет на новую работу, Каменский район снова в тупике, в крае появились «Новые люди»

Новости
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Конфликт с назначением бизнес-омбудсмена в Алтайском крае, кажется, исчерпан. Глава региона внес кандидатуру Андрея Осипова на рассмотрение депутатам, с большой долей вероятности коллеги одобрят переход депутата на новую работу. Управленческий коллапс в Каменском районе может привести к серьезным последствиям – принятие муниципального бюджета оказалось под угрозой. А еще в край зашли «Новые люди», об этих и других событиях в хронике «Политсибру».

Осипов стал единственным кандидатом в бизнес-омбудсмены

Вопрос с назначением бизнес-омбудсмена в Алтайском крае может решиться уже на ноябрьской сессии Заксобрания. Губернатор Виктор Томенко внёс кандидатуру Андрея Осипова для утверждения на пост уполномоченного по защите прав предпринимателей.

Напомним, назначение бизнес-омбудсмена в крае вылилось в громкий скандал. Томенко предложил бизнес-сообществу кандидатуру Осипова, однако предприниматели выступили против него. После представители бизнеса, краевого правительства и сам Андрей Осипов провели встречу и часть разногласий удалось решить.

Прежний уполномоченный по правам предпринимателей Павел Нестеров в конце сентября заявил об уходе со своего поста. На этой неделе стало известно, что он будет работать в команде депутата Госдумы от края Данила Бессарабова.

«Новые люди» появились в Алтайском крае

Региональное отделение партии «Новые люди» появилось в Алтайском крае. «Новые люди» ставят целью обновление власти, снижение участия государства в экономике, поддержку малого бизнеса и самозанятых, а также бережное отношение к окружающей среде. Возглавил реготделение Максим Товолошкин.

«Мы готовимся принять участие в выборах депутатов Госдумы в 2021 году и уже сейчас подбираем кандидатов. Мы проводим много встреч с жителями нашей области для того, чтобы совместно обсудить проблемы, найти пути их решения», - поделился партийными планами руководитель регионального штаба.

Каменский район снова в тупике

Принятие бюджета на следующий год в Каменском районе оказалось под угрозой. Как пишет «Толк» со ссылкой на замглавы муниципалитета Евгению Гордиенко, в районе до сих пор нет главы или хотя бы исполняющего обязанности руководителя, который может и должен направлять райсобранию депутатов проект бюджета на следующий год. А местные депутаты, судя по всему, не планируют наделять полномочиями исполняющего обязанности кого-либо. Подробнее о ситуации можно прочитать здесь.

Голосовать три дня

Норма о трехдневном голосовании может распространиться на все уровни выборов в Алтайском крае. С таким предложением выступил комитет по правовой политике АКЗС. Новый законопроект депутаты рассмотрят на ноябрьской сессии.

Решение о том, делать ли выборы многодневными принимает краевая избирательная комиссия.

Бийчанин потребовал прямых выборов

Житель Бийска 21 ноября вышел на одиночный пикет возле городской администрации. Видео появилось в паблике «Инцидент Бийск». «Бийск – за возврат прямых выборов мэра», – гласила надпись на табличке, которую держал в руках мужчина в накидке с символикой «Справедливой России».

Напомним, нынешний глава города Александр Студеникин был назначен в конце декабря 2017 на сессии гордумы.

Экс-глава бийского управления ГО и ЧС вернулся в мэрию

Бывший начальник управления гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности Павел Лихоманов неожиданно уволенный со своего поста вновь работает в мэрии. Сейчас он является специалистом отдела дорожного хозяйства, транспорта и связи, пишет «Бийский рабочий».

Павел Лихоманов начал работать в мэрии Бийска летом 2018 года. Тогда он сменил на должности Виктора Громогласова. Однако 23 апреля 2020 года его уволили. Местные журналисты предполагали, что причиной для увольнения стали разногласия с мэром Бийска Александром Студеникиным.

Политическая хроника недели: в ЛДПР обнажили конфликт, Новиков ушел в отставку, а создатель паблика Barnaul22 рвется в ОПАК

Политическая хроника недели: в ЛДПР обнажили конфликт, Новиков ушел в отставку, а создатель паблика Barnaul22 рвется в ОПАК

Новости

О чем писали краевые СМИ на прошлой неделе

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Автор: Алла Филиппова

Фото: АКЗС

#Новости Барнаул #новости Алтайский край #новости Сибири
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"...мы проводим много встреч с жителями нашей области..." сказал руководитель регионального штаба КРАЯ

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