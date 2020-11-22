Еще 6 умерших и 232 новых случая за сутки. Как коронавирус распространяется в Алтайском крае

По данным оперштаба, в Алтайском крае за прошедшие сутки зарегистрировано 232 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией, умерло 6 человек, от COVID-19 - 5.

Новые случаи выявлены в следующих территориях: Барнаул – 65, Бийск –39, Рубцовск – 24, Тальменский район – 11, Новоалтайск – 7, Завьяловский, Солонешенский, Топчихинский районы – по 6 заболевших, Заринск, Славгород, Павловский, Петропавловский, Тюменцевский районы – по 5 заболевших, Благовещенский, Калманский, Михайловский, Смоленский, Табунский районы – по 4 заболевших, Белокуриха, Алтайский, Косихинский, Кулундинский, Усть-Пристанский, Шипуновский районы – по 3 заболевших, Первомайский, Поспелихинский районы – по 2 заболевших, Бурлинский район – 1.

Общее число заболевших коронавирусной инфекцией составляет 24 316 человек. Выздоровели всего 20 991 человек. Умерло 1022 (+6 за сутки) человека, в том числе из-за тяжелого течения коронавирусной инфекции – 507 (+5 за сутки) человек; иные причины привели к смерти 511 (+1 за сутки) человек; на экспертизе – 4 человека.

По состоянию на 22 ноября в инфекционных госпиталях с лабораторно подтвержденной коронавирусной инфекцией находятся 2 289 человек. Кроме этого, 1 992 пациента с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией, сходной с COVID-19, находятся на лечении в ковидных госпиталях, 3 человека находятся там по другим обстоятельствам.

Количество тяжелобольных – 554, из них подключено к аппаратам ИВЛ – 153.

В госпиталях края развернуто 5913 коек, к кислороду имеют подключение 3091, с ИВЛ – 503. Резервных коек - 1629.

1 258 человек (бессимптомные вирусоносители) находятся на амбулаторном наблюдении и лечении. Еще 949 пациентов с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией, сходной с COVID-19, проходят долечивание на дому.

На новую коронавирусную инфекцию обследовано 790883 человека. Среднесуточный охват тестированием жителей края составил 261,16 исследования на каждые 100 тысяч жителей или 4733 человека в день. Количество тестирований с учётом повторных исследований – 5116 за минувшие сутки.