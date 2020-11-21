Плюс 8 смертей и 231 новый случай. Как распространяется коронавирус в Алтайском крае

По данным оперштаба, в Алтайском крае за прошедшие сутки зарегистрирован 231 новый случай заболевания коронавирусом, умерло 8 человек.

Новые случаи были подтверждены в следующих территориях: Барнаул – 77, Бийск – 21, Рубцовск – 18, Заринск, Новоалтайск , Славгород - по 7 заболевших, Благовещенский, Волчихинский, Павловский районы – по 5 заболевших, Алейск, Яровое, Ключевской, Михайловский районы – по 4 заболевших, Завьяловский, Локтевский, Первомайский, Солонешенский,Тальменский районы – по 3 заболевших, Бурлинский, Егорьевский, Каменский, Косихинский, Кулундинский, Мамонтовский, Немецкий национальный, Ребрихинский, Рубцовский, Угловский, Усть-Пристанский, Шипуновский районы – по 2 заболевших, ЗАТО Сибирский, Алейский, Алтайский, Баевский, Залесовский, Змеиногорский, Калманский, Краснощековский, Крутихинский, Курьинский, Кытмановский, Новичихинский, Панкрушихинский, Петропавловский, Поспелихинский, Родинский, Романовский, Смоленский, Троицкий, Тюменцевский, Табунский, Тогульский, Целинный, Шелаболихинский районы – по 1 заболевшему.

Общее число заболевших коронавирусной инфекцией составляет 24 084 человека. Уже выздоровело 20 748 человек. Умерло 1016 (+8 за сутки) человек, в том числе от тяжелого течения коронавирусной инфекции – 502 (+4 за сутки) человека; иные причины смерти – 510 (+4 за сутки) человек; на экспертизе – 4 человека.

По состоянию на 21 ноября находятся на лечении в инфекционных госпиталях с лабораторно подтвержденной коронавирусной инфекцией 2 306 человек. Кроме этого, 1 924 пациента с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией, сходной с COVID-19, находятся на лечении в ковидных госпиталях, 4 человека находятся там по другим обстоятельствам.

Количество тяжелобольных – 559, из них подключено к аппаратам ИВЛ – 153.

Минздравом края развернуто 5913 коек, к кислороду имеют подключение 3091, с ИВЛ – 503. Резервных коек: - 1679.

1 289 человек (бессимптомные вирусоносители) находятся на амбулаторном наблюдении и лечении. Еще 943 пациента с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией, сходной с COVID-19, проходят амбулаторное долечивание на дому.

Кроме этого, всего в крае на новую коронавирусную инфекцию обследовано 786150 человека. Среднесуточный охват тестированием жителей края составил 266,58 исследования на каждые 100 тысяч жителей или 6339 человек в день. Количество тестирований с учётом повторных исследований – 6645 за минувшие сутки.