Территориальные претензии, останки людей на улицах и полпред вместо губернатора – как в Сибири прошла неделя 14-20 ноября

Новосибирск готовится ввести QR-коды, омская студентка одобрила теракты в Новой Зеландии, проблемы Хакасии в ручном режиме решает полпред, а Тыва внезапно заявила о территориальных претензиях к Иркутской области и Красноярскому краю. Что ещё происходило в Сибирском федеральном округе с 14 по 20 ноября, читайте в еженедельной сводке «Политсибру».

Республика Алтай

На минувшей неделе стало известно, что внештатный советник главы Республики Алтай Валерий Барабанов уволился, не проработав на этом посту и месяца. Ранее депутат Госсобрания республики от КПРФ Мария Дёмина, входившая в число тех, кто пытался ранее инициировать процедуру импичмента в отношении главы региона Олега Хорохордина, пожаловалась президенту РФ Владимиру Путину на давление, шантаж и угрозы со стороны Барабанова. Республиканская прокуратура начала в отношении последнего проверку, а в день увольнения он был замечен в здании прокуратуры.

Эжер Ялбаков. Также на прошедшей 17 ноября сессии Госсобрания республики утверждён в должности новый вице-премьер

Алтайский край

В Алтайском крае на минувшей неделе особо отличился единственный наукоград региона – Бийск. Здесь оказались фактически провалены сразу две программы: капремонта и благоустройства городских дворов, а местный мэр Александр Студеникин повторно заболел коронавирусом (явление пока ещё достаточно редкое – прим.ред.).

Иркутская область

Губернатор Игорь Кобзев заявил, что не будет соглашаться на выравнивание тарифов. Напомним, ранее президент России Владимир Путин согласовал предложения по установлению единых тарифов на передачу электроэнергии для отдельных регионов страны. Так, тариф в Тыве планировалось снизить на 85% за счёт повышения такового в Иркутской области на 4%. Аналогичное выравнивание предложено для двух Алтаев. Подробный разбор читайте в отдельном материале «Политсибру».

Также на минувшей неделе общество всколыхнула новость о том, что дорогу в Иркутской области посыпали песком, перемешанным с человеческими останками. В песчано-гравийной смеси обнаружился человеческий череп и фрагменты костей.

Республика Хакасия

Главной темой недели в Хакасии стал вынужденно затянувшийся визит полпреда президента по Сибирскому федеральному округу Сергея Меняйло. Последний раскритиковал работу местного правительства и сам взялся за решение вопросов лекарственного обеспечения, развёртывания коечного фонда, отопления и прочих. По итогам его поездки глава Хакасии Валентин Коновалов пообещал принять ряд кадровых решений.

«Я ему характеристику дал на его подчиненных. Дал на каждого из вас. Пусть делает выводы, с кем он работает. На кого можно положиться, а на кого - нет», - заявил полпред.

Томская область

Суд отстранил от должности мэра Томска Ивана Кляйна, ранее арестованного прямо во время селекторного совещания. Также приостановлено его членство в «Единой России». Сам Кляйн назвал все обвинения надуманными, а его адвокаты уже обжалуют арест экс-мэра. Допрошена также жена бывшего градоначальника Галина Кляйн. Ранее местные ТГ-каналы писали, будто бы она по прибытии силовиков бросила из окна водителю подушку со спрятанными внутри номерами счетов, на которых оказались миллиарды рублей.

Республика Тыва

Глава Тывы Шолбан Кара-оол заявил о территориальных претензиях к соседним регионам.

«По крайней мере, с двумя смежными территориями – Иркутской областью и Красноярским краем – у нас есть спорные участки на границе. Они касаются незаселенных земель, в основном минеральных источников в горах, которыми тувинцы с древности пользовались как целебными. В постсоветское время они почему-то отошли к соседям. Эти моменты требуют всесторонней проработки и справедливого разрешения», – написал глава республики в соцсетях.

Кроме того, Тыва отличилась и на ниве информационной политики. Так, новые поправки в региональный кодекс об административных правонарушениях под угрозой штрафа запрещают владельцам сайтов, пабликов и групп использовать название республики без согласования правительственной комиссии.

Новосибирская область

Местные власти рассматривают возможность ввести систему QR-кодов для посетителей кафе и ресторанов. Ранее это предложили губернатору Андрею Травникову сами рестораторы, пожаловавшиеся на убытки из-за ограничительных мер. В разработке программного обеспечения будет содействовать региональное Министерство цифрового развития.

Кузбасс

В интернете распространилось видео, на котором люди, похожие на начальника одной из местных исправительных колоний и троих его заместителей, ссорятся в пивной с неким гражданином. Утверждается, что затем сотрудники ФСИН якобы устроили с ним драку. По данному факту в настоящее время проводится доследственная проверка.

Омская область

Региональный Минздрав по-прежнему остаётся в центре внимания. Сотрудники ФСБ нагрянули к руководителю дирекции по обслуживанию государственной системы здравоохранения Омской области Виктору Бабикову. Его ведомство контролировало все закупки местного Минздрава.

Также сообщается , что суд рассмотрел дело омской студентки, одобрившей устроенный ультраправым австралийцем расстрелы в мечетях Новой Зеландии. За одобрительный комментарий в интернете ей присуждён штраф в размере 320 тысяч рублей.

Красноярский край

Одним из резонансных событий в Красноярском крае стала необходимость… ремонта туалета. Единственный драматический театр в посёлке Мотыгино Красноярского края запустил краудфандинг на ремонт туалета – на это требуется 300 тысяч рублей. С призывом поддержать театр к коллегам обратился известный российский режиссёр Кирилл Серебренников, а депутат краевого парламента от ЛДПР Александр Глисков предложил выделить деньги на ремонт вместо трат на пиар инвест-проекта «Енисейская Сибирь».