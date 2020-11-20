Врачам - деньги, больным - санатории. Какие поправки алтайские депутаты предложили в краевой бюджет

Одним из главных вопросов предстоящей сессии Алтайского Заксобрания станет краевой бюджет на 2021 год. Ко второму чтению край получил дополнительные средства из федерального бюджета: будут увеличены некоторые социальные выплаты, особое внимание уделено сфере здравоохранения. Фракции внесли в бюджет более 30 поправок, часть из них нашли свое отражение в краевой казне.

Кому добавят денег?

Ко второму чтению бюджета стало известно, что в край поступят еще 16,3 млрд федеральных дотаций. Еще на 1,76 млрд рублей регион увеличит собственные доходы за счет роста сбора акцизов на ГСМ.

И вот, на что пойдут эти средства:

2,369 млрд рублей - выплата заработной платы бюджетника.

5,4 млрд рублей – выплаты детям от 3 до 7 лет.

1,171 млрд рублей - питание школьников младших классов.

0,379 млрд рублей - поддержка многодетных семей, в том числе 111 млн рублей ежегодных выплат на школьные нужды.

0,607 млрд рублей - поддержку детей-сирот, в том числе 305 млн из краевого бюджета,

3,4 млрд рублей направят в сферу образования.

0,3 млрд рублей пойдет на обеспечение сбалансированности бюджетов городов и районов края. В целом дотации местным бюджетам в 2021 году составят 2,2 млрд рублей, а общий объем межбюджетных трансфертов бюджетам городов и районов края превысит 35,3 млрд рублей.

0,443 млрд рублей - средства на господдержку предприятий малого и среднего бизнеса.

Также краевые власти сообщают, что их этих средств продолжат финансирование целевых программ, в некоторых предусмотрено увеличение бюджетов.

Что предложили фракции?

Алтайский край получит еще 16 млрд рублей из федерального бюджета в 2021 году Новости 19.11.2020 17:02

Фракции в АКЗС уже представили свои поправки в проект бюджета. Больше всего пожеланий поступило от единороссов. Не все, но многие инициативы правительство, понятное дело, одобрило, хотя бы даже частично. К примеру, и ЕР, и оппозиция настаивали на индексации выплат труженикам тыла и ветеранам труда. Они вырастут на 4%. С 1 июля размер помощи для них ставит 620 и 640 рублей соответственно. В общем на эти выплаты будет направлено 2,1 млрд рублей.

Больше всех предложений поступило от единороссов, но и оппозиция направила достаточно своих инициатив о том, как увеличить доходы бюджета, кому нужно добавить зарплату, какие выплаты поднять и многое другое. Правда, очень немногие из них были одобрены правительством.

Очень много предложений депутатов было связано с совершенствованием системы здравоохранения и помощи медикам. Отрасль получит дополнительно 1,4 млрд рублей, из которых 1 млрд пойдет на покупку медоборудования.

«Единая Россия»

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Единороссы предлагали повысить ежемесячные пособия на ребенка и региональный материнский капитал на 4% с 1 января 2021 года. Маткапитал составит 57,6 тысяч рублей. Уже известно, что на эти цели краевые власти выделят 201 млн рублей.

Также по инициативе партии ко второму чтению на 50 млн рублей увеличена (он составит 300 млн рублей) субсидия на региональную программу поддержки местных инициатив.

Правительство согласилось с предложением депутатов сохранить объем финансирования проекта «Городская среда». Ко второму чтению бюджета дополнительно выделено 134,6 млн рублей.

Фракция также предлагала выделить 80 млн рублей на реабилитацию медиков, работающих с ковидными пациентами. Но пока краевой минфин не включил эту сумму в расходы казны. Власти рассчитывают на федеральную поддержку в этом направлении.

КПРФ

Алтайские коммунисты предложили урезать расходы на правительство региона и проведение выборов, а «освободившиеся» 60 млн рублей направить на поддержку скорой медицинской помощи в крае. В минфине уже отметили, что такие меры могут повлечь за собой задержку зарплаты и нарушить другие обязательства, а бюджет выборов был рассчитан, исходя из требований избиркома.

КПРФ, как и прежде, настаивает на материальной помощи «детям войны». Сейчас они предлагают предусмотреть выплату в 6,5 тысяч рублей по случаю юбилейных годовщин победы в ВОВ.

Кроме того, коммунисты предлагают увеличить на 15 млн рублей объем финансирования муниципальной программы Новоалтайска, которая направлена на привлечение кадров в больницы и поликлиники города.

ЛДПР

Жириновцы предлагают предусмотреть дополнительные средства на реабилитацию для жителей региона, переболевших коронавирусом в тяжелой и среднетяжелой форме. В ЛДПР считают, что нужно направлять таких пациентов в санатории края за счет бюджета. В правительстве поправку рассмотрели и предложили вернуться к этому вопросу после принятия подобных решений на федеральном уровне.

Также в списке предложений партии различные меры поддержки малого и среднего бизнеса, увеличение финансирования спорта и доходной части бюджета за счет продажи имущества края и приватизации.

«Справедливая Россия»

Большая часть предложенных фракцией поправок касается медицины. Справедливороссы призывают увеличить средства на покупку оборудования в больницы и госпитали, расходных материалов для инсулиновых помп для детей с диабетом, а также лекарств для льготников. Эсеры считают, что нужно предусмотреть большую, чем заявлено, прибавку к зарплате медиков.

Также депутаты-эсеры требуют пересчитать в сторону увеличения объем средств на поддержку малого и среднего бизнеса, сбалансированность муниципальных бюджетов, приобретение жилья для детей-сирот, субсидии для проекты развития общественной инфраструктуры.

При этом партия предлагает увеличить объем внутренних государственных заимствований и воспользоваться кредитами коммерческих банков, выпустить краевые облигации, займы, попробовать получить кредит у более состоятельных регионов.

«Мы понимаем, что заимствования - это мера форс-мажорная, но сейчас большинство регионов России оперативно решает свои текущие проблемы именно так. Негоже сейчас рассуждать, что мы «бедные, но гордые» и поэтому ни у кого не занимаем. Когда даже богатая Москва впервые за 10 лет решается на такие меры, небогатому Алтайскому краю следует так поступить тем более», - аргументировал позицию глава фракции Александр Молотов.

Рассмотрение краевого бюджета в двух чтениях пройдет на сессии 27 ноября.