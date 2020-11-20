Организация физкультурно-спортивной работы в АлтГПУ признана одной из лучших практик воспитательной работы в России

Проект Алтайского государственного педагогического университета по организации физкультурно-спортивной работы со студентами «Победа с педуниверситетом» вошел в число победителей конкурса-мониторинга «Практики организации воспитательной работы с обучающимися образовательных организаций высшего образования», проведенного Министерством науки и высшего образования в ноябре 2020 года.

Всего от АлтГПУ были представлены три проекта: историко-патриотический хакатон «Моя Россия», успешно реализованный в прошлом году под руководством Побежимовой Полины Евгеньевны, заместителя директора по воспитательной работе института истории, социальных коммуникаций и права, проекты «Мой выбор» по направлению «Профилактическая работа, формирование культуры здорового образа жизни» и «Победа с педуниверситетом» в направлении «Студенческий спорт», представленные начальником Управления воспитательной деятельности и молодежного развития Мельниковой Юлией Анатольевной.

Все проекты были рекомендованы для участия в очном туре и представлены экспертам Минобрнауки России. По итогам публичных защит были отобраны лучшие практики воспитательной работы в организациях высшего образования, в число которых в направлении «Студенческий спорт» вошел проект АлтГПУ «Победа с педуниверситетом». Нужно отметить, что все вузы Алтайского края приняли активное участие в конкурсе, в результате чего по количеству поданных на конкурс лучших практик наш регион занял третье месте в России после вузов Москвы и Санкт-Петербурга.Лучшие проекты будут презентованы на Всероссийском семинаре-совещании по воспитательной работе с обучающимися образовательных организаций высшего образования https://www.rsuh.ru/seminar-vospitanie/, который проходит в дистанционном формате с 19 по 21 ноября.

Сегодня, 20 ноября, Ю.А. Мельникова представит проект АлтГПУ на Всероссийском семинаре-совещании.