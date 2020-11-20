Опять на всю Россию. «Первый канал» рассказал о барнаульском инциденте с антимасочницей, ударившей таксиста

«Первый канал» рассказал об инциденте с барнаульским таксистом в выпуске про ковид-диссидентов. Женщина, ударившая таксиста за отказ вести ее без маски, прославилась на всю Россию.

«Скандал на ровном месте. Вряд ли женщина из Барнаула мечтала о такой славе. А ведь нужно было всего лишь надеть маску, и поехали бы», - прокомментировал случай диктор Первого канала.

Ранее при обсуждении этой новости в социальных сетях барнаульцы предлагали выписать женщине максимальный штраф, который помимо всего прочего, должен иметь воспитательный эффект. Напомним, ранее антимасочники в Барнауле провели ряд акций, из-за которых более чем на час был остановлен общественный транспорт.

Впрочем, психологи считают, что это не более чем форма социального протеста. И дело здесь даже не в пандемии или масках.

«Они привыкли противостоять реальности. Не важно — хорошая она или плохая. Не важна ее суть. Просто такова жизненная позиция и способ существования — противостоять, бороться с чем-то», — поясняет психолог Всеволод Иоффе.