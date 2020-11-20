Алтайские единороссы за свой счет застрахуют учителей от заражения коронавирусом

Секретарь реготделения партии «Единая Россия», председатель парламента алтайского края Александр Романенко предложил коллегам-депутатам страховать учителей на случай заболевания коронавирусом. Несколько единороссов уже откликнулись на это предложение.

«Наши учителя сегодня самоотверженно работают на передовой - учат детей в этот непростой период. Считаю нашим долгом обезопасить их труд, дать им уверенность, что в случае заболевания они получат гарантированную поддержку. Обращаюсь ко всем своим коллегам с просьбой включиться в этот процесс и помочь педагогам», - заявил секретарь.

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По инициативе Александра Романенко в регионе пройдет акция «Спасибо учителям!». Участие в ней примут депутаты, члены фракций «Единой России» всех уровней власти, активисты партии. Они за свой счет оформят страховку здоровья и жизни на случай заражения коронавирусом для учителей выбранной ими школы или нескольких школ.

Романенко, например, застраховал педагогов своей родной гимназии №3 в Горняке Локтевского района. К акции уже присоединились депутаты АКЗС Денис Голобородько, Татьяна Ильюченко и Сергей Писарев.

А первым приобрел полисы для учителей министр образования и науки Алтайского края Максим Костенко.