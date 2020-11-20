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Алтайские единороссы за свой счет застрахуют учителей от заражения коронавирусом

Новости
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Секретарь реготделения партии «Единая Россия», председатель парламента алтайского края Александр Романенко предложил коллегам-депутатам страховать учителей на случай заболевания коронавирусом. Несколько единороссов уже откликнулись на это предложение.

«Наши учителя сегодня самоотверженно работают на передовой - учат детей в этот непростой период. Считаю нашим долгом обезопасить их труд, дать им уверенность, что в случае заболевания они получат гарантированную поддержку. Обращаюсь ко всем своим коллегам с просьбой включиться в этот процесс и помочь педагогам», - заявил секретарь.

#МыВместе. Как алтайские депутаты «волонтерят» в период пандемии

#МыВместе. Как алтайские депутаты «волонтерят» в период пандемии

Новости

По инициативе Александра Романенко в регионе пройдет акция «Спасибо учителям!». Участие в ней примут депутаты, члены фракций «Единой России» всех уровней власти, активисты партии. Они за свой счет оформят страховку здоровья и жизни на случай заражения коронавирусом для учителей выбранной ими школы или нескольких школ.

Романенко, например, застраховал педагогов своей родной гимназии №3 в Горняке Локтевского района. К акции уже присоединились депутаты АКЗС Денис Голобородько, Татьяна Ильюченко и Сергей Писарев.

А первым приобрел полисы для учителей министр образования и науки Алтайского края Максим Костенко.

Автор: Политсиб.ру

Фото: пресс-служба партии «Единая Россия». На фото Александр Романенко

#Новости Барнаул #новости Алтайский край #новости Сибири
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Комментарии (2)

1000

1

А Трофимов тоже будет тратить средства на страхование?

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Старушка Шепокряк

Жулики вам это не поможет, "выбросим едро в помойное ведро"!!!

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