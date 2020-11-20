О проектеРеклама
Новости
Мнения
Аналитика
Рейтинги
Проекты
Газета
Новости
Мнения
Аналитика
Рейтинги
Проекты
Газета

Главное
Личный формат Коронавирус Острая тема! Выборы - 2021 Беседы с учеными
Личный формат
Коронавирус
Острая тема!
Выборы - 2021
Беседы с учеными

Алтайский Роспотребнадзор анонсировал проведения "горячей линии" по вопросам тестирования на коронавирус

Новости
0

21 ноября начинает работать «горячая линия» Роспотребнадзора по вопросам тестирования на новую коронавирусную инфекцию, сообщает пресс-служба ведомства.

Специалисты управления Роспотребнадзора по Алтайскому краю проконсультируют население по вопросам, связанным с тестированием на новую коронавирусную инфекцию, срокам исполнения и выдаче результатов - анонсирует ведомство.

При этом вопросы относительно тестирования, алгоритмов поведения и сроков и мест получения результатов тестов  беспокоят население  едва ли  не с сентября,  когда заболеваемость вновь выросла и специалисты начали говорить о второй волне коронавируса в Алтайском крае.  Вероятно, что как минимум часть ответов на свои вопросы жители смогут  получить уже с завтрашнего дня - всероссийская тематическая «горячая линия» по вопросам тестирования на новую коронавирусную инфекцию начнёт работать с 21 ноября. Позвонить можно как в рабочие, так и выходные дни по телефонам в Барнауле с 9 до 17 часов: 8 (3852) 24-99-59; 66-54-27; 24-28-62; 24-29-69; 24-99-66; 66-54-33.

«Нет проблем вызвать врача». О чем еще не рассказали на традиционной пресс-конференции по коронавирусу в Алтайском крае

«Нет проблем вызвать врача». О чем еще не рассказали на традиционной пресс-конференции по коронавирусу в Алтайском крае

Новости

Спикеры традиционной пресс-конференции удивили журналистов

40

 

Автор: Политсиб.ру

#Новости Барнаул #новости Алтайский край #новости Сибири
﻿
﻿
Комментарии (0)

1000