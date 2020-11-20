Барнаульская автошкола попалась на нарушении правил конкуренции. И уже не в первый раз

Алтайская антимонопольная служба возбудила дело о недобросовестной конкуренции против автошколы «БИП» по заявлению автошколы «Центр высшего водительского мастерства» (ЦВВМ), сообщает пресс-служба ведомства.

ЦВВМ в 2020 году подала заявку на регистрацию в качестве собственного товарного знака фирменного обозначения с аббревиатурой «БЦВВМ». Но оказалось, что этот товарный знак был зарегистрирован «БИП» в 2019 году.

«В материалах дела имеется достаточно доказательств того, что спорное обозначение первым ввело в оборот АКОО «ЦВВМ», - автошкола с момента создания, при продвижении услуг на сайте, в социальных сетях, в СМИ, а также в своей деятельности использовала фирменное обозначение, фонетически тождественное наименованию своей организации», - отметили в УФАС.

При этом конкуренты из «БИП» знали, что знак давно использует другая компания. Кроме того, эта автошкола также подавала заявки на регистрацию в качестве товарных знаков обозначений «Автошкола VIP Алтай», «Элит», «Автошкола Ник Центр».

Служба признала, что «БИП» нарушила закон. Сейчас решается вопрос о привлечении нарушителя к административной ответственности по ст. 14.33 КоАП РФ. Штраф по данной статье составляет от 100 до 500 тысяч для юрлиц и от 12 до 20 тысяч - для физлиц.