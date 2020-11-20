Первая партия бесплатных лекарств для пациентов с коронавирусом поступила в Алтайский край.

Директор государственного унитарного предприятия «Аптеки Алтая» Ольга Калина рассказала. Что это «Гидроксихлорохин» и «Ксарелто», которые входят в схему лечения коронавирусной инфекции.

По данным «Вести-Алтай», пока поступило 3 тысячи упаковок на общую сумму чуть более 9 миллионов рублей.

«19 ноября пришло два наименования: 200 упаковок «Гидроксихлорохина» и 2800 упаковок препарата «Ксарелто». Когда будут следующие поставки. пока неизвестно, - сказала Ольга Калита

Теперь Минздрав региона подготовит распоряжение о распределении поступившего лекарства между поликлиниками края.

Замначальника отдела лекарственного обеспечения Минздрава региона Светлана Попова пояснила, что работа по обеспечению лекарственными препаратами пациентов с коронавирусом ведется с октября. Выдавать их будут медицинские организации. К процессу будут привлекать волонтеров-медиков.

Напомним, Алтайский край получил около 87 млн на бесплатные лекарства для пациентов с коронавирусом, проходящим лечение на дому. Исходя из выделенной суммы планируется обеспечить учитывая различные схемы лечения порядка 15 тысяч пациентов.