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Первая партия бесплатных лекарств для пациентов с коронавирусом поступила в Алтайский край.

Новости
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Директор государственного унитарного предприятия «Аптеки Алтая» Ольга Калина рассказала. Что это «Гидроксихлорохин» и «Ксарелто», которые входят в схему лечения  коронавирусной инфекции.

По данным «Вести-Алтай», пока поступило 3 тысячи упаковок на общую сумму чуть более 9 миллионов рублей.

«19 ноября пришло два наименования: 200 упаковок «Гидроксихлорохина» и 2800 упаковок препарата «Ксарелто». Когда будут следующие  поставки. пока неизвестно, - сказала Ольга Калита

Теперь Минздрав региона подготовит распоряжение о распределении поступившего лекарства между поликлиниками края.

Замначальника отдела лекарственного обеспечения  Минздрава региона Светлана Попова   пояснила, что  работа по обеспечению лекарственными препаратами пациентов с коронавирусом ведется с октября. Выдавать их будут медицинские организации. К процессу будут привлекать волонтеров-медиков.

Напомним, Алтайский край получил около 87 млн на бесплатные лекарства для пациентов с коронавирусом, проходящим лечение на дому. Исходя из выделенной суммы  планируется  обеспечить  учитывая различные схемы лечения порядка 15 тысяч пациентов.

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Автор: Политсиб.ру

#Новости Барнаул #новости Алтайский край #новости Сибири
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