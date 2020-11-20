Бийские чиновники провалили программу благоустройства?

Работы по благоустройству 17 дворов Бийска остановлены, город фактически провалил федеральную программу и может лишиться дальнейшего финансирования. Об этом пишет «Бийский рабочий».

Благоустройство, проводившееся в 17 бийских дворах в рамках федеральной программы «Комфортная городская среда», остановлено – продолжать работы невозможно из-за выпавшего снега. В текущем году в Бийске провели ремонт лишь 54 дворов из 78 запланированных, при этом только 27 из них готовы полностью. Ещё по 21 объекту готовится исполнительная документация.

Неблагоустроенными остались 24 двора. В семи из них даже не демонтированы бордюры, в двух успели подготовить подушку для укладки асфальтового покрытия, в пяти – поставили новые бордюры.

Более 30 млн рублей, выделенных на благоустройство, не освоены, а генподрядчик не в состоянии рассказать о дальнейшей судьбе незавершённых объектов. Всё это грозит Бийску штрафами и попаданием в список муниципалитетов, которым могут вовсе не выделить средства в дальнейшем или выделить их в последнюю очередь.

Издание отмечает, что Бийск стал единственным городом в Алтайском крае, провалившим программу.