Алтайский наркокурьер получил 17 лет строгого режима

Алтайский краевой суд приговорил наркокурьера из Алейска к 17 годам строгого режима, передаёт пресс-служба регионального управления ФСБ.

По данным следствия и суда, в феврале 2020 года житель Алейска, «работавший» курьером интернет-магазина по продаже синтетических наркотиков, нашел потенциального покупателя и предложил ему наркотик по цене из расчета 500 тысяч рублей за 1 кг. «Покупатель» действовал в рамках оперативных мероприятий алтайского УФСБ, он приобрёл пробную партию массой 4,9 г и договорился о более крупной закупке.

Курьер сделал закладку массой более 700 граммов и приехал к тайнику, чтобы получить на руки 350 тысяч рублей. Тем временем, его гараж был обыскан, в нём обнаружилась ещё одна крупная партия синтетики. После этого жителя Алейска задержали.

Решением суда ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 17 лет с отбыванием в колонии строгого режима. Приговор в законную силу не вступил.