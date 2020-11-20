Грузооборот на Алтайских реках вырос вдвое за пять лет

О переориентировании грузов с автомобильных дорог на речные пути рассказал министр транспорта Алтайского края Александр Дементьев на проходившем с 17 по 20 ноября в Москве XIV Международном форуме и выставке «Транспорт России». Его слова передаёт пресс-служба министерства.

По словам главы Минтранса, в 2014 году по рекам в Алтайском крае перевозили порядка 430 тысяч тонн грузов, а в текущем сезоне этот объём достигает уже 900 тысяч тонн. Что касается грузооборота, то с 2015 года по осень 2020 года он также вырос более, чем вдвое (48 млн тонн на км, против 106 млн тонн на км).

Александр Дементьев отметил также и положительную динамику показали пассажироперевозок – в прошлом сезоне речным транспортом воспользовались 142 тысячи человек, а в текущем – более 149 тысяч.

Министр напомнил также, что на территории края действует уникальное трехстороннее соглашение между правительством региона, ФБУ «Администрация Обского БВП» и представителями из числа грузоотправителей, соответствующее поручению Президента РФ Владимира Путина по переориентированию грузов с автомобильных дорог.