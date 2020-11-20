Плюс 8 смертей и 223 новых случая. Коронавирус в Алтайском крае не сбавляет обороты

По данным оперштаба, в Алтайском крае за прошедшие сутки зарегистрировано 233 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией, выздоровело 299 пациентов, умерло 8 человек.

Положительные тесты на коронавирус получили жители в следующих территориях: Барнаул – 76, Бийск – 25, Рубцовск – 15, Заринск – 10, Новоалтайск – 9, Яровое – 8, Алейск, Славгород – по 6 заболевших, Благовещенский, Михайловский, Панкрушихинский, Тальменский, Шипуновский районы – по 3 заболевших, Бийский, Бурлинский, Волчихинский, Егорьевский, Залесовский, Заринский, Завьяловский, Змеиногорский, Ключевской, Кытмановский, Локтевский, Павловский, Первомайский, Рубцовский, Солонешенский, Угловский районы – по 2 заболевших, Алейский, Алтайский, Баевский, Быстроистокский, ЗАТО Сибирский, Калманский, Каменский, Косихинский, Краснощековский, Крутихинский, Кулундинский, Курьинский, Мамонтовский, Новичихинский, Немецкий национальный район, Петропавловский, Ребрихинский, Родинский, Романовский, Смоленский, Советский, Солтонский, Троицкий, Топчихинский, Третьяковский, Табунский, Тогульский, Усть-Пристанский, Хабарский, Целинный, Шелаболихинский районы – по 1 заболевшему.

Общее число заболевших коронавирусной инфекцией составляет 23 853 человека. Уже выздоровели 20 460 человек. Умерло 1008 (+8 за сутки) человек, в том числе из-за тяжелого течения коронавирусной инфекции – 498 (+4 за сутки) человек; иные причины смерти – 506 (+4 за сутки) человек; на экспертизе – 4 человека.

На лечении в инфекционных госпиталях с лабораторно подтвержденной коронавирусной инфекцией находятся 2 371 человек. Кроме этого, 1 972 пациента с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией, сходной с COVID-19, находятся на лечении в ковидных госпиталях, 3 человека находятся там по другим обстоятельствам.

Количество тяжелобольных – 574, из них подключено к аппаратам ИВЛ – 152.

В крае развернуто 5913 коек, к кислороду имеют подключение 3091, с ИВЛ – 503. Резервных коек - 1567.

1 871 человек (бессимптомные вирусоносители) находятся на амбулаторном наблюдении и лечении. Еще 974 пациента с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией, сходной с COVID-19, проходят амбулаторное долечивание на дому.

На новую коронавирусную инфекцию обследовано 779911 человека. Среднесуточный охват тестированием жителей края составил 270,77 исследования на каждые 100 тысяч жителей или 5949 человек в день. Количество тестирований с учётом повторных исследований – 6417 за минувшие сутки.