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В Алтайском крае разгорелся скандал из-за передачи участка детского лагеря предпринимателю

Новости
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В Мамонтовском районе Алтайского края участок по соседству с детским лагерем «Чайка» хотят передать предпринимателю. Он намерен построить на нем частную базу отдыха. Против такого решения уже выступили общественники. А глава района убежден, что участок не представляет для лагеря большой ценности, зато поможет решить вопрос с ремонтов корпусов в «Чайке».   

Кому понадобился кусочек лагеря

Участок в полтора гектара стал привлекательным для местного бизнеса еще несколько лет назад. Правда тогда он входил в общую массу земли детского лагеря «Чайка», расположенного на площади около 17 га. Однако провели межевание, из общей массы выделили те самые 1.5 га. И на защиту лагеря встали депутаты Мамонтовского района. Теперь участок имеет официальные границы и может использоваться для размещения объектов (территорий) рекреационного назначения.

Тем не менее из-за статуса «особо охраняемые земли и территории» продать участок нельзя, можно только передать в долгосрочную аренду. Именно с такой инициативой в администрацию района обратился местный предприниматель Владимир Яковенко. Он намерен построить там базу отдыха для гостей предприятия. которым он руководит и, возможно, гостей администрации муниципалитета.

Пока только консультации

Как особенно подчеркнул в беседе с «Политсибру» глава района Сергей Волчков,  решения по участку нет. 

«Я обратился к депутатам за консультацией, стоит ли передавать этот участок в аренду, раз желающие есть? Ответ они должны дать на ближайшей сессии»,  - пояснил он.

Характеризуя спорный участок, глава района говорит, что две трети его – болота и кустарники. Его нужно расчищать, завозить грунт и только потом можно будет что-то строить. При этом появится возможность привести в порядок «Чайку».

«Такой большой лагерь содержать очень тяжело, - говорит он.  -  «Чайка в удручающем состоянии, в этом году появилось немного денег, мы делали косметический ремонт, но детей там не было - пандемия».

Лагерь входит в структуру местного ДЮЦ, учредителем и собственником которого является администрация района. Таким образом, обязанности по содержанию и ремонту лагеря лежат на районном бюджете. Сергей Волчков говорит, что это непростая задача.

«Требуется ремонт корпусов, замена окон и дверей… да много чего, а Алексей человек известный в районе, меценат – он постоянно строит объекты для детей. В этом году около миллиона вложил в помощь нашей ЦРБ. Но это не про лагерь Это как характеристика», - подчеркивает Волчков.

Это недоработка властей

Но активисты считают, что заявленные трудности – недоработка властей. А помочь в борьбе против передачи участка просят губернатора края Виктора Томенко, в адрес которого направили обращение.

«Многие предприниматели Мамонтовского района Алтайского края готовы внести свой вклад в развитие детского лагеря «Чайка». Тем самым помочь Администрации Мамонтовского района создать все условия для  восстановления и функционирования лагеря по его единственному предназначению (для организации воспитания, развития во всех направлениях и личностного роста детей). Но Администрация Мамонтовского района не предпринимает никаких действий в данном направлении», - говорится в обращении. 

Один из авторов документа Руслан Олешевич считает, что у детей забирают один из  лучших участков: «Он солнечный и высокий, там всегда отдыхали дети». Сам факт возможной передачи Олешевич оценивает как «грабеж детей». Его поддерживает один из депутатов районного собрания Эдуард Сурмава. Однако вероятнее всего  решение о возможности передачи участка в аренду большинством районных парламентариев все же будет принято.

Достойно встретить

А предприниматель Алексей Яковенко уже заявил Толку, что готов к социальному партнерству.

«Пожалуйста, я готов к социальному партнерству. Есть корпус 65 кв. метров, который заваливается. Я думаю, что от 5 до 10 млн нужно на восстановление. Там крыша и полы сгнили, окна огромные деревянные. Я готов отремонтировать корпус для детей. И там есть старый домик, где администрация лагеря собиралась. Его разберем на доски и такой же на берегу озера построим. То есть сначала я им делаю, а потом начинаю свое строить», – говорит Алексей Яковенко.

«Свое» предполагается отгородить красивым забором и зеленой изгородью.  Необходимость такого строительства он поясняет просто:

«Надо же достойно принять людей, но, честно говоря, у нас человека некуда пригласить чашку чая выпить. Позорно, имея такие места».

Глава Мамонтовского района говорит, что после положительного заключения будет проводиться независимая коммерческая оценка участка, и предоставляться он будет на конкурсной основе. Правда добавляет, что вряд ли на него появится много желающих.

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Автор: Политсиб.ру

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