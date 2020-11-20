Налоговые каникулы и расширение патента. В Алтайском крае смягчат нагрузку на малый бизнес

Алтайская «Единая Россия» предложила продлить налоговые каникулы для начинающих предпринимателей и расширить патентное налогообложение. Это позволит снизить фискальную нагрузку на часть малого бизнеса. Эти инициативы депутаты краевого Заксобрания рассмотрят на сессии, 27 ноября.

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Итак, партия предлагает сохранить ставку в 0% (налоговые каникулы) до 2024 года (сейчас она действует только до конца 2020 года). Воспользоваться ей могут вновь созданные индивидуальные предприниматели, работающие на упрощённой и патентной системах налогообложения. Также партия настаивает на расширении списка таких «льготников» за счет популярных среди малого бизнеса видов деятельности.

Это ремонт обуви, бытовых товаров и техники, производство мебели, молочной продукции, услуги по вспашке огородов, распиловке дров и другие - всего более 20 новых видов деятельности, уточнили в партии.

Еще одна мера - снижение стоимости патента для большего числа видов бизнеса в зависимости от места регистрации. Кроме того, некоторые ИП (уборка помещений, оформление интерьера, услуги поваров - всего 26 сфер деятельности) получат более выгодные налоговые условия, если будут нанимать сотрудников.

«Мы расширили возможности применения патентной системы налогообложения и налоговых каникул именно для тех видов бизнеса, которые наиболее нуждаются в поддержке сейчас. Часто это элементарная самозанятость. Особенно это актуально для наших малых городов и сельской местности. Уверены, изменения будут способствовать выводу малого и микробизнеса из тени, а также подтолкнет к занятию предпринимательством тех, кто потерял работу или хочет увеличить доход», - прокомментировал замруководителя фракции ЕР в АКЗС, председатель рабочей группы по изменениям в законодательство Андрей Осипов.

Эти поправки призваны смягчить отмену с 2021 года ЕНВД (единого налога на вменённый доход) на федеральном уровне. Из-за этого налоговая нагрузка может резко возрасти для 60% ИП Алтайского края (более 30 тысяч индивидуальных предпринимателей). А также поддержать бизнес в условиях пандемии. Например, на патент может перейти до 20 тысяч предпринимателей.

Добавим также, что на федеральном уровне будет принят закон, снижающий стоимость патента на сумму страховых взносов.

«Закон способен минимизировать налоговую нагрузку или обеспечить период налоговых каникул. В совокупности это станет мощной антикризисной мерой, и позволит уберечь от перехода в теневой сектор экономики значимую часть предпринимателей, что в перспективе даст положительное влияние на развитие экономики края», - добавил руководитель фракции «Единой России» в АКЗС Сергей Приб.

Поправки ЕР поддержали в краевом министерстве финансов. После принятия закона депутаты партии проведут серию встреч с предпринимателями, чтобы разъяснить изменения.