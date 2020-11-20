Алтайские старатели обвиняются в незаконной торговле золотом

Обвинительное заключение по уголовному делу в отношении одного из руководителей ООО «Золотодобывающее предприятие Артель старателей «Алтай-2» и ООО «Артель старателей «Сибирь» направлено в суд. Об этом сообщают следком и прокуратура Алтайского края.

По версии следствия, в 2019 году двое учредителей и директор вышеуказанных предприятий организовали незаконную добычу золота в Заринском районе Алтайского края, на непредусмотренном лицензией участке. Золото затем незаконно хранили и перевозили под видом минерального сырья, содержащего драгоценные металлы. Полученное в результате переработки заводским путем золото предприниматели продавали в один из коммерческих банков, несмотря на то, что оно подлежало обязательной сдаче в Государственный фонд драгоценных металлов и драгоценных камней РФ. Они успели обернуть «товара» на сумму 18 млн рублей. Помимо торговли, обвиняемым вменяется хранение и перевозка драгметаллов в крупном размере, группой лиц по предварительному сговору.

Более того, узнав о попадании в сферу внимания правоохранительных органов, один из учредителей вместе с гражданином, который планировал купить предприятия предложили оперативнику местного управления ФСБ взятку в размере 300 тысяч рублей. Однако последний от денег отказался, а к обвинению добавилась ещё одна статья – покушение на дачу взятки в крупном размере группой лиц по предварительному сговору с уточнением, что преступление не было доведено до конца по не зависящим от взяткодателя обстоятельствам.

Обвиняемый полностью признал свою вину в инкриминируемых деяниях, с ним заключено досудебное соглашение о сотрудничестве, его имущество на общую сумму более 6 млн рублей арестовано. В отношении других соучастников расследование преступлений продолжается. Уголовное дело направлено в Заринский городской суд для рассмотрения по существу.