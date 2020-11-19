Путин запретил регионам приукрашивать ситуацию с коронавирусом

Путин запретил регионам приукрашивать ситуацию с коронавирусом. Об этом он сказал в ходе совещания с членами правительства в режиме видеоконференции.

«Хочу обратиться к главам регионов… Уважаемые коллеги, вы получили широкие полномочия для реализации мер по борьбе с эпидемией. И эту личную ответственность за принятые — надеюсь, принятые вовремя решения, или, к сожалению, не принятые — эту личную ответственность никто не снимал», — приводят слова Путина «Ведомости».

Президент подчеркнул, что «ни в коем случае не нужно пытаться приукрашивать ситуацию. Это абсолютно недопустимо — делать вид, что все нормально». По его словам, благостные отчеты и замалчивания никому не нужны. Задачей всех глав регионов Путин назвал настойчивое и ежечасное решение возникающих проблем.

В России вторые сутки подряд фиксируется рекордное количество умерших от коронавируса. За последний день скончалось 456 человек. В Алтайском крае с начала ноября погибает около 10 больных коронавирусом ежедневно (8-16 человек в сутки), лишь на протяжении последних двух дней их количество сократилось до шести ежесуточно.