Алтайский край получит еще 16 млрд рублей из федерального бюджета в 2021 году

Стало известно, какую сумму Алтайский край получит из федерального бюджета в 2021 году. Дополнительно к уже определенным 47 млрд рублей российская казна выделит региону еще 16 млрд рублей. Об этом на заседании рабочей группы по подготовке финансового документа в четверг, 19 ноября, сообщил заместитель председателя правительства Алтайского края, министр финансов Данил Ситников.

«Надо бежать вдвое быстрее». Бюджет Алтайского края на 2021 год приняли в первом чтении Аналитика 29.10.2020 14:18

Итак, по словам Ситникова, дополнительные поступления из федерального бюджета составят 16,343 млрд рублей. Средства пойдут на дотацию на заработную плату, выплаты семьям с детьми от трех до семи лет, питание младшеклассников, поддержку многодетных семей и другие расходы.

Также будут учтены и дополнительные собственные доходы в виде акцизов на ГСМ - это 1 млрд 76 млн рублей.

Таким образом, поступления вырастут на 17 млрд 420 млн рублей. Общий объем доходов на будущий год составит 124 млрд рублей.

Ситников уточнил, что вместе с доходами вырастут и расходы (до 129,9 млрд рублей). Дефицит бюджета с учётом поправок вырос на 108 млн рублей и составил 5 млрд 934 млн рублей. Это не превышает допустимые нормы.

Участники рабочей группы, в которую вошли депутаты АКЗС, главы некоторых муниципалитетов, а также чиновники краевого правительства, приняли решение пересмотреть обновленные параметры бюджета в первом чтении, а также обсудить остальные поправки во втором чтении. Вопросы включены в повестку предстоящей сессии, она пройдет 27 ноября.