Алтайский край получит еще 16 млрд рублей из федерального бюджета в 2021 году

Стало известно, какую сумму Алтайский край получит из федерального бюджета в 2021 году. Дополнительно к уже определенным 47 млрд рублей российская казна выделит региону еще 16 млрд рублей. Об этом на заседании рабочей группы по подготовке финансового документа в четверг, 19 ноября, сообщил заместитель председателя правительства Алтайского края, министр финансов Данил Ситников.
Итак, по словам Ситникова, дополнительные поступления из федерального бюджета составят 16,343 млрд рублей. Средства пойдут на дотацию на заработную плату, выплаты семьям с детьми от трех до семи лет, питание младшеклассников, поддержку многодетных семей и другие расходы.
Также будут учтены и дополнительные собственные доходы в виде акцизов на ГСМ - это 1 млрд 76 млн рублей.
Таким образом, поступления вырастут на 17 млрд 420 млн рублей. Общий объем доходов на будущий год составит 124 млрд рублей.
Ситников уточнил, что вместе с доходами вырастут и расходы (до 129,9 млрд рублей). Дефицит бюджета с учётом поправок вырос на 108 млн рублей и составил 5 млрд 934 млн рублей. Это не превышает допустимые нормы.
Участники рабочей группы, в которую вошли депутаты АКЗС, главы некоторых муниципалитетов, а также чиновники краевого правительства, приняли решение пересмотреть обновленные параметры бюджета в первом чтении, а также обсудить остальные поправки во втором чтении. Вопросы включены в повестку предстоящей сессии, она пройдет 27 ноября.