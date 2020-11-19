Алтайские единороссы добились включения своих поправок в бюджет края на 2021 год

Правительство Алтайского края учло большинство предложений «Единой России» ко второму чтению краевого бюджета. Об этом на заседании совета фракции сообщил зампред правительства, министр финансов Данил Ситников.

Предложения партии

Руководитель фракции ЕР Сергей Приб сообщил, что предложения депутатов были достаточно емкими финансово, но большую их часть власти учли.

Депутаты-единороссы поддержали бюджет Алтайского края на 2021 год в первом чтении Новости 29.10.2020 16:16

Например, индексацию ежемесячных пособий на ребенка и региональный материнский капитал на 4% с 1 января 2021 года. Маткапитал составит 57,6 тысяч рублей. На это власти выделят 201 млн рублей. Будут проиндексированы и ежемесячные денежные выплаты ветеранам труда, труженикам тыла и жертвам политических репрессий также на 4%.

Также по инициативе единороссов ко второму чтению на 50 млн рублей увеличен (он составит 300 млн рублей) размер субсидии на реализацию региональной программы поддержки местных инициатив.

Правительство согласилось с депутатами в необходимости сохранить объем финансирования проекта «Городская среда». Ко второму чтению бюджета дополнительно выделено 134,6 млн рублей.

«Таким образом общий объем финансирования составит 768 млн рублей, что даже чуть выше уровня 2020 года», - подчеркнул Данил Ситников.

Кроме того, власти поддержали предложения об индексации зарплат бюджетникам, выделении средств на сбалансированность бюджетов районов и городов, техническую и технологическую модернизацию сельского хозяйства и ряд других.

Здравоохранение - отдельная тема

Депутаты и министр обсудили развитие системы здравоохранения. Ко второму чтению расходы на это направление будут увеличены на 1,2 млрд рублей.

Заместитель председателя комитета АКЗС по здравоохранению и науке Ирина Солнцева напомнила, что фракция предлагала выделить 80 млн рублей на реабилитацию медиков, работающих с ковидными пациентами. Но пока краевой минфин не включил эту сумму в расходы казны. Власти рассчитывают на федеральную поддержку в этом направлении.

Секретарь регионального отделения «Единой России», председатель АКЗС Александр Романенко заявил, что средства нужно предусмотреть в любом случае, не дожидаясь инициатив с федерального уровня.

«Реабилитация после перенесенного коронавируса – это, действительно, очень серьезно. И сегодня она требуется не только врачам, но и жителям края, тяжело перенесшим инфекцию. Не учитывать это в бюджете мы не можем и субъект должен принимать и самостоятельные решения по данному вопросу. Если сегодня отсутствует ясность или мы не можем сегодня определить конкретные цифры на эти цели, давайте брать на себя обязательства по проработке данного вопроса, и однозначно в 2021 году принимать решение о мерах реабилитации», - цитирует Романенко пресс-службу партии.

Второе чтение бюджета состоится в следующую пятницу, 27 ноября.