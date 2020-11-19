Куда вывозят алтайский лес?

872 тысячи кубометров экспортного леса сертифицировано управлением Россельхознадзора по Алтайскому краю и Республике Алтай за январь-октябрь 2020 года. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По данным надзорного органа, почти половина всего вышеуказанного объёма (400 тысяч кубометров) отгружается в Республику Казахстан. Именно она выступает основным потребителем алтайского леса, вопреки распространённому убеждению в том, что основная масса леса экспортируется в Китай. Китайская Народная Республика тоже закупает лесоматериалы в Алтайском крае, однако в куда более скромных количествах – 175 тысяч кубометров с начала текущего года. Немногим меньше приобрёл Узбекистан – 135 тысяч кубометров. Кроме того, лес на Алтае покупают Киргизия, Афганистан и некоторые другие страны.

Однако, если смотреть не только на Алтайский край, а на Сибирь в целом, то КНР оказывается основным покупателем сибирского леса – её доля в поставках превышает 70%. Это следует из данных Сибирского таможенного управления об экспорте леса за январь-сентябрь 2020 года. Согласно информации ведомства, к октябрю экспорт лесоматериалов из Сибири сократился на 7,7%. При этом, значительно сократилась доля необработанного леса – на 26,7%. Теперь она составляет всего лишь 10,5% от общего объёма вывозимой древесины.

В Алтайском крае большую часть экспортируемых лесоматериалов тоже составляет не сырьё, а продукция переработки (более 700 из 872 тысяч кубов): крепёжные изделия, упаковочный материал, доска обрезная, брус, комплекты домов.