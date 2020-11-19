Прокуратура начала проверку по факту обрушения потолка в двухэтажке в Барнауле

Обрушение потолка произошло в двухэтажном доме по адресу Змеиногорский тракт 110/10 в Барнауле. Прокуратура инициировала проверку, сообщает пресс-служба ведомства.

«Будет дана оценка действиям (бездействию) управляющей компании ООО «ЕТРО» по надлежащему содержанию общего имущества многоквартирного дома, подрядной организации, осуществляющей капитальный ремонт многоквартирного дома, своевременности включения органами местного самоуправления дома в программу капитального ремонта», - уточнили в прокуратуре.

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Проверка будет проведена после сюжета на телеканале ​​​​​​«Толк». Житель дома Александр Карабань один из тех, кому потолок в прямом смысле чуть на голову не упал, рассказал, что это произошло в ноябре.

Дом давно требует ремонта. И только теперь власти и УК решили провести капитальный ремонт крыши и фасада. Но жители переживают и за качество этого ремонта, и по поводу того, что это уже не спасет их дом от дальнейшего обрушения.