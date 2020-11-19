Пассажиропоток аэропорта Барнаула к концу года может упасть на треть

Аэропорт Барнаула может закончить 2020 год с показателем пассажиропотока в 350 тысяч человек. Это примерно на треть меньше, чем годом ранее, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на минтранс Алтайского края.
В прошлом году число пассажиров составило 532 тысячи человек. И тогда это был рекорд за все время своей работы аэропорта. В 2020 году министерство прогнозирует, что пассажиропоток будет на 34% меньше (350 тысяч человек).
«За период с января по октябрь в аэропорту обслужено 260 тысяч пассажиров, это на 43% меньше, чем за тот же период прошлого года», - сообщили в минтрансе.
Спад в работе предприятия связан с пандемией. Самое резкое снижение числа пассажиров произошло в марте-июне 2020 года.
В июле-августе 2020 года в регион приехало 640 тысяч человек