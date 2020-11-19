АО «Россельхозбанк» и «Сибирская медиагруппа» проводят круглый стол по «Сельской ипотеке»

20 ноября АО «Россельхозбанк» и «Сибирская медиагруппа» проводят круглый стол по теме «Сельская ипотека». О том, как с помощью этой программы можно улучшить жилищные условия, как она повлияла на рынок недвижимости в Алтайском крае и Республике Алтай и как банк может рефинансировать этот ипотечный кредит благодаря нововведениям 2020 года.

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Программа «Сельская ипотека» от РСХБ изменилась. Теперь с ее помощью можно приобрести дом, квартиру или земельный участок для строительства не только во всех сельских районах, но и в малых городах численностью до 30 тысяч населения, например, в Белокурихе, Яровом или Алейске. При этом иметь сельскую прописку необязательно.

Льготными условиями ипотечного кредитования на селе по ставке от 2,7% годовых могут воспользоваться не только жители, которые вновь приобретают жилье. Банк позволяет рефинансировать ипотечные кредиты, выданные в 2020 году под тот же процент.

О том, кто и как может воспользоваться этим выгодным процентом, расскажут представители банка, а также ведущие риелторы края.

Круглый стол будет проходить в режиме online на площадке «Толка», а также в группе «Толка» в Instagram. К нему могут присоединиться все желающие, у них будет возможность задать вопросы экспертам.

Вопросы можно оставлять в комментариях во время трансляции или присылать на почту tolknews@gmail.com в любое время.

Мероприятие состоится в пятницу, 20 ноября 2020 года с 11.00 до 13.00