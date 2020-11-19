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В Алтайском крае оперштаб намерен  запретить новогодние представления,  корпоративы  и дискотеки

Новости
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 По данным правительственного телеграмм-канала  оперштаб региона готовит документ,  в соответствии с которым будут запрещены  любые мероприятия развлекательного характера, «где невозможно обеспечить соблюдение безопасной социальной дистанции» между людьми.

 Вероятнее всего  под запрет попадут  новогодние представления, дискотеки и подобные мероприятия на предприятиях общепита, в учреждениях культуры.

Телеграмм-канал ссылается на опыт других регионов и  даже называет предварительные сроки на которые может быть введен этот запрет – с 15 декабря по 15 января. 

Документ будет подписан  в ближайшее время.

Напомним,  ранее в Барнауле было принято решение не проводить в 2020 году традиционные новогодние представления для учащихся начальных классов, не будут проводить новогодние утренники в школах и детских садах.   Однако горожанам оставят  снежный городок на  площади Сахарова.  В Рубцовске, по данным Банкфакса, не будут возводить снежный  городок и  горки, а ограничатся несколькими фигурами и елкой.

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Автор: Политсиб.ру

#Новости Барнаул #новости Алтайский край #новости Сибири
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