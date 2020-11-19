В Алтайском крае оперштаб намерен запретить новогодние представления, корпоративы и дискотеки

По данным правительственного телеграмм-канала оперштаб региона готовит документ, в соответствии с которым будут запрещены любые мероприятия развлекательного характера, «где невозможно обеспечить соблюдение безопасной социальной дистанции» между людьми.

Вероятнее всего под запрет попадут новогодние представления, дискотеки и подобные мероприятия на предприятиях общепита, в учреждениях культуры.

Телеграмм-канал ссылается на опыт других регионов и даже называет предварительные сроки на которые может быть введен этот запрет – с 15 декабря по 15 января.

Документ будет подписан в ближайшее время.

Напомним, ранее в Барнауле было принято решение не проводить в 2020 году традиционные новогодние представления для учащихся начальных классов, не будут проводить новогодние утренники в школах и детских садах. Однако горожанам оставят снежный городок на площади Сахарова. В Рубцовске, по данным Банкфакса, не будут возводить снежный городок и горки, а ограничатся несколькими фигурами и елкой.