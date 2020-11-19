Эксперт рассказал о возможности совмещения дистанционной и офисной работы

Возможно ли установить работникам комбинированный график работы в офисе и дома (два дня в офисе, три дня из дома)? Как правильно это оформить, рассказывает эксперт службы Правового консалтинга ГАРАНТ Елена Воронова.

В соответствии с частью первой ст. 312.1 ТК РФ дистанционной работой является выполнение определенной трудовым договором трудовой функции вне места нахождения работодателя, его филиала, представительства, иного обособленного структурного подразделения, вне стационарного рабочего места, территории или объекта, прямо или косвенно находящихся под контролем работодателя, при условии использования для выполнения данной трудовой функции и для осуществления взаимодействия между работодателем и работником по вопросам, связанным с ее выполнением, информационно-телекоммуникационных сетей общего пользования, в том числе сети Интернет.

В рассматриваемой ситуации планируется, что работник будет выполнять свою трудовую функцию два дня в офисе и три дня дистанционно по месту жительства. Указанный в вопросе режим и условия труда работника могут быть оформлены двумя способами. Выбор наиболее отвечающего интересам сторон трудового договора варианта оформления осуществляется по взаимному согласию работника и работодателя.

Способ №1

В первом случае стороны вправе предусмотреть в трудовом договоре (внести изменения в заключенный трудовой договор работника в порядке ст. 72 ТК РФ (по соглашению сторон)), что трудовая функция будет выполняться работником в том числе и дистанционно, а также указать, в какие дни сотрудник будет работать в офисе и в какие дни - дистанционно. Также стороны вправе установить режим рабочего времени и времени отдыха при дистанционной работе, аналогичный режиму, установленному для его работы в офисе. Если режим дистанционной работы не будет оговорен в трудовом договоре (дополнительном соглашении к трудовом договору), то он будет установлен сотрудником по его усмотрению (часть первая ст. 312.4 ТК РФ).

Способ №2

Второй способ оформления трудовых отношений в приведенной ситуации состоит в заключении с работником отдельного трудового договора о совместительстве (ст. 60.1, часть третья ст. 282 ТК РФ, смотрите также вопрос-ответ с информационного портала "Онлайнинспекция.РФ"). В одном из трудовых договоров будет установлено, в какое время будет осуществляться работа дистанционно, а также другие условия такой работы.

Поскольку работа на условиях совместительства осуществляется на основании отдельного трудового договора, совместителю положена отдельная заработная плата, и установлены свои ограничения по продолжительности рабочего времени, которые необходимо соблюсти. Поэтому если планируется, что дистанционно работник будет работать более 20 часов в неделю, то такая работа не может осуществляться на условиях совместительства. В таком случае трудовой договор о дистанционной работе должен быть заключен по основному месту работы (при этом устанавливается неполное рабочее время (часть первая ст. 93 ТК РФ)), а работа в офисе должна осуществляться на основании трудового договора по совместительству.

Отметим, что вопрос о том, можно ли в одном трудовом договоре сочетать различные условия работы (и "дистанционная работа", и в офисе), прямо в законе не решен.

Риски

При этом ранее специалисты Роструда высказывали мнение, что работа в офисе и дистанционно в рамках выполнения одной трудовой функции не противоречит закону. Однако, как видно по консультациям с портала "Онлайнинспекция.РФ", в настоящее время специалисты Роструда в основном придерживаются позиции, согласно которой работа в офисе и дистанционная работа должны быть оформлены отдельными трудовым договорами.

Соответственно, при оформлении трудовых отношений первым способом возможны претензии контролирующих органов. Чтобы минимизировать риски, наиболее целесообразным для работодателя представляется второй способ заключение отдельных трудовых договоров.

Подготовлено по материалам системы ГАРАНТ