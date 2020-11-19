Четыре тысячи гектаров леса высажено в Алтайском крае

В Алтайском крае восстановлено четыре тысячи гектаров леса. Об этом сообщает пресс-служба Рослесхоза.

По данным ведомства, в Алтайском крае проведены агроуходы за лесными культурами на площади 14 тысяч гектаров, а лесовосстановительные работы – на четырёх тысячах гектаров.

В целом по Сибирскому федеральному округу план лесовосстановления выполнен, показатель предыдущего года превышен. Наибольшая площадь лесов восстановлена в Иркутской области (15 тысяч га), Красноярском (11 тысяч га) и Алтайском (4 тысячи га) краях. За текущий год в Сибири восстановлены леса на 294 тысячах гектаров территории, это – на четыре тысячи гектаров больше, чем было запланировано.

Что касается агроуходов за лесными культурами, то наибольшие площади ими охвачены в Иркутской области (45,5 тысяч га), Алтайском крае (14 тысяч га) и Новосибирской области (11 тысяч га).