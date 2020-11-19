Промпроизводство в Алтайском крае сократилось на 1,2%

Индекс промышленного производства в Алтайском крае за январь-октябрь 2020 года сократился на 1,2% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. Это следует из данных Алтайкрайстата.

При этом, добыча полезных ископаемых выросла на 14,4%. Основным «локомотивом» этой сферы остаётся добыча известняка, выросшая в 1,7 раза. На 12,9% увеличилась также добыча песка. Что касается обрабатывающих производств, то они продемонстрировали падение на 1%.

В октябре появились такие косвенные признаки улучшения экономической ситуации, как увеличение активности грузоперевозчиков. Федеральные Минтранс и Минэкономразвития указывали на рост «Индекса «Платона», также начал расти грузооборот РЖД и перестало сокращаться потребление электроэнергии. Однако в целом по РФ промышленный спад в октябре возобновился. Росстат показывает сокращение промпроизводства за 10 месяцев текущего года на 3,1%.

Центр Макроэкономического Анализа и Краткосрочного Прогнозирования (ЦМАКП) также отмечает стагнацию и указывает на то, что в октябре возобновилось действие некоторых «коронавирусных» ограничений, а также сошёл на нет благоприятный фактор закрытых границ, помогавший внутреннему туризму. До конца года эксперты прогнозируют дальнейшее, но не слишком сильное «съёживание» промпроизводства.

Среди прочего отмечается также ускорение восстановительного роста выпуска стройматериалов (+3,9%). Это связывают с поступлением в экономику денег за счёт господдержки ипотеки.