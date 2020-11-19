Промпроизводство в Алтайском крае сократилось на 1,2%

Индекс промышленного производства в Алтайском крае за январь-октябрь 2020 года сократился на 1,2% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. Это следует из данных Алтайкрайстата.
При этом, добыча полезных ископаемых выросла на 14,4%. Основным «локомотивом» этой сферы остаётся добыча известняка, выросшая в 1,7 раза. На 12,9% увеличилась также добыча песка. Что касается обрабатывающих производств, то они продемонстрировали падение на 1%.
В октябре появились такие косвенные признаки улучшения экономической ситуации, как увеличение активности грузоперевозчиков. Федеральные Минтранс и Минэкономразвития указывали на рост «Индекса «Платона», также начал расти грузооборот РЖД и перестало сокращаться потребление электроэнергии. Однако в целом по РФ промышленный спад в октябре возобновился. Росстат показывает сокращение промпроизводства за 10 месяцев текущего года на 3,1%.
Центр Макроэкономического Анализа и Краткосрочного Прогнозирования (ЦМАКП) также отмечает стагнацию и указывает на то, что в октябре возобновилось действие некоторых «коронавирусных» ограничений, а также сошёл на нет благоприятный фактор закрытых границ, помогавший внутреннему туризму. До конца года эксперты прогнозируют дальнейшее, но не слишком сильное «съёживание» промпроизводства.
Индекс промышленного производства в Алтайском крае за девять месяцев текущего года снизился на 1,3%