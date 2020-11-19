Алтайский край всё-таки согласился принять в дар московские трамваи

Мэрия Москвы безвозмездно передаст Алтайскому краю 10 трамвайных вагонов. Об этом сообщает пресс-служба регионального Минтранса.

«ГУП «Мосгортранс» готов передать Алтайскому краю модернизированные трамваи Татра Т3 (эта же модель используется в Барнауле — прим.ред.), которые планируется распределить между краевой столицей и наукоградом в равном количестве», – гласит текст сообщения.

До конца ноября специалисты бийского и барнаульского предприятий электротранспорта выдвинутся в столицу для предварительного осмотра и отбора трамваев. Выход трамваев на линию ожидается в течение 2021 года. Трамваи краю дают по просьбе губернатора Виктора Томенко, который в сентябре обратился к мэру Москвы Сергею Собянину.

Татра T3 — трамвайные вагоны, изготовлявшиеся предприятием ЧКД Прага с 1960 по 1999 год. Всего было произведено 14 113 вагонов, включая прицепные безмоторные. В основном они использовались в Чехословакии и в СССР. В ограниченных количествах трамваи этой модели поставлялись в ГДР, Румынию и Югославию.

Мэрия Москвы подарила «списанные» трамваи Новосибирску Новости 05.03.2019 10:00

Раньше не брали

Напомним, что в конце августа 2019 года МУП «Горэлектротранс» отказался от московских трамваев, несмотря на то, что их предлагали так же бесплатно. На предприятии указали, что приобретать списанные вагоны из столицы экономически невыгодно. Кроме того, под используемые там модели, отличающиеся от тех, что функционируют на Алтае, придётся перестраивать ремонтные цеха. При этом, соседний Новосибирск ещё в марте успешно получил от московской мэрии 20 трамвайных вагонов.

В тот раз запросить у Москвы трамваи и троллейбусы Виктору Томенко предлагала общественная организация «Гражданский патруль». По их оценкам, изношенность парка электротранспорта в Барнауле составляла 70-95%. В администрации города подтверждали, что в ремонте нуждаются около 200 трамвайных вагонов. Между тем, реально модернизируется лишь малая их часть. Общественникам ответил глава алтайского Минтранса Александр Дементьев. Он заявил, что в правительстве прорабатывается вопрос предоставления муниципальным бюджетам из краевого субсидий на развитие электротранспорта в 2020-2025 годах.

Пока суд да дело

Тем временем, МУП Бийска «Трамвайное управление» ещё в конце 2018 года начал процедуру банкротства. 16 ноября 2020 года на торгах продано одно из его зданий, площадью 23 кв. м, и право аренды земельного участка на улице Вали Максимовой. В октябре на торги выставлялись 16 разукомплектованных трамвайных вагонов, однако покупателей на них не нашлось. Зато были проданы несколько принадлежащих управлению киосков, автомобилей и нежилых зданий.