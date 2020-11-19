Плюс 6 смертей и 234 новых случая. Как коронавирус распространяется в Алтайском крае

По данным оперштаба, в Алтайском крае за прошедшие сутки зарегистрировано 234 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией и шесть смертей.

Новые случаи подтверждены в следующих территориях: Барнаул – 78, Рубцовск – 20, Бийск –17, Новоалтайск – 11, Алейск – 9, Заринск, Славгород – по 8 заболевших, Яровое – 7, Благовещенский, Рубцовский районы – по 4 заболевших, Бурлинский, Волчихинский, Ключевской, Локтевский, Первомайский, Тальменский районы – по 3 заболевших, Егорьевский, Завьяловский, Змеиногорский, Калманский, Краснощековский, Курьинский, Мамонтовский, Михайловский, Петропавловский, Поспелихинский, Солонешенский, Троицкий, Усть-Пристанский, Целинный, Шипуновский районы – по 2 заболевших, Белокуриха, Алейский, Алтайский, Баевский, Быстроистокский, Залесовский, Кулундинский, Кытмановский, Новичихинский, Немецкий национальный, Ребрихинский, Родинский, Смоленский, Советский, Солтонский, Топчихинский, Табунский, Тогульский, Угловский, Шелаболихинский районы – по 1 заболевшему.

Общее число заболевших коронавирусной инфекцией составляет 23 620 человек, уже выздоровели всего 20 161 (+287) человек. Умерло 1000 (+6 за сутки) человек, в том числе по причинам смерти: коронавирусная инфекция – 494 (+5 за сутки) человека; иные причины смерти – 502 (+1 за сутки) человека; на экспертизе – 4 человека.

По состоянию на 19 ноября на лечении в инфекционных госпиталях с лабораторно подтвержденной коронавирусной инфекцией находятся 2 445 человек.

Кроме этого, там же находятся 1 883 пациента с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией, сходной с COVID-19, 3 человека находятся там по другим обстоятельствам.

Количество тяжелобольных – 584, из них подключено к аппаратам ИВЛ – 151.

Минздравом края развернуто 5903 койки, к кислороду имеют подключение 3113, с ИВЛ – 503. Резервных коек - 1572.

2 443 человек (бессимптомные вирусоносители) находятся на амбулаторном наблюдении и лечении. Еще 1 036 пациента с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией, сходной с COVID-19, проходят амбулаторное долечивание в условиях стационара на дому.

Кроме этого, всего в крае на новую коронавирусную инфекцию обследовано 773962 человека. Среднесуточный охват тестированием жителей края составил 274,85 исследования на каждые 100 тысяч жителей или 6 569 человек в день. Количество тестирований с учётом повторных исследований – 7014 за минувшие сутки.