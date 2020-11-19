Темпы прироста удовлетворительные. Эксперт рассказал как распространяется коронавирус в Алтайском крае

Алтайский край относится к числу регионов с удовлетворительными темпами распространения коронавируса. Такую оценку ситуации дал эксперт по статистике и моделированию Центра экономических исследований Агаси Тавадян.

Он разделил все регионы на пять групп в зависимости от динамики распространения: "зеленые", где показатель распространения меньше 0.9 (позитивный), "светло-желтые" - 0,9-1,0 (стабильный), “оранжевые” - 1,0-1,1 (удовлетворительный), "светло-красные" - 1,1-1,2 (отрицательный - неудовлетворительный); "темно-красные" - больше 1,2 (тяжелый). Индекс показывает распространение вируса. Если он меньше единицы, то распространение замедляется, если больше - ускоряется.

В первую группу, блику к выходу на плато он включил два Сибирских региона- республику Алтай и Кемеровскую область.

В последних двух группах, где ситуация с коронавирусом острая и наиболее острая, сибирских регионов нет. В желтой зоне находятся остальные регионы СФО, в том числе Алтайский край, Новосибирская область, сообщают РИА «Новости».

В то же время Алтайский край относится к числу 13 регионов, в которых обнаружена новая мутация коронавируса. По данным НИИ гриппа им. Смородинцева, мутации коронавируса были выявлены в Москве, Санкт-Петербурге и Ленинградской области, Пермском, Алтайском, Краснодарском и Приморском краях, в Адыгее, Карачаево-Черкессии и Хакасии, Новосибирской, Свердловской и Омской областях, сообщили Ведомости. Напомним, ранее о новой мутации коронавируса в Сибири рассказала главный санитарный врач России Анна Попова.

Как известно, в Алтайском крае ежедневно фиксируются высокие показатели официально зарегистрирванных случаев коронавируса. С 20 октября здесь ежедневно фиксируется более 200 новых случаев инфицирования.