Уголовное дело по статье «мошенничество, совершенное организованной группой в особо крупном размере» возбуждено в отношении троих руководителей консультативно-диагностического центра «Добрый доктор» в Барнауле. Об этом сообщает пресс-служба алтайского следкома.
По данным следствия, с апреля 2016 по август 2020 года руководство «Доброго доктора», предоставило в Территориальный Фонд обязательного медицинского страхования реестры счетов на оплату медицинской помощи в рамках обязательного медстрахования. В действительности, указанные в документах услуги оказаны не были. Кроме того, злоумышленники предоставили подложные документы о якобы понесенных затратах на оплату аренды помещений, медицинского оборудования и обучения медицинского персонала. Таким образом, руководители «Доброго доктора» получили от ФОМС 170 миллионов рублей.
В настоящее время должностные лица заключены под стражу. По месту их работы и жительства следователями СК и оперативными сотрудниками ФСБ проведены обыски. Ведется сбор и закрепление доказательств для предъявления обвинения фигурантам уголовного дела. Расследование продолжается.
8 октября сотрудники алтайского управления ФСБ провели оперативные мероприятия во всех трёх филиалах клиники «Добрый доктор» в Барнауле
Классический случай, когда "людей в погонах" используют для финансово-политических разборок в интересах некоторых федеральных групп. Там традиционно сражаются "Пауки в банке", а регионалы должны исполнять эти поиски.