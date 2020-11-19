Руководители сети барнаульских клиник «Добрый доктор» арестованы по подозрению в мошенничестве

Уголовное дело по статье «мошенничество, совершенное организованной группой в особо крупном размере» возбуждено в отношении троих руководителей консультативно-диагностического центра «Добрый доктор» в Барнауле. Об этом сообщает пресс-служба алтайского следкома.

По данным следствия, с апреля 2016 по август 2020 года руководство «Доброго доктора», предоставило в Территориальный Фонд обязательного медицинского страхования реестры счетов на оплату медицинской помощи в рамках обязательного медстрахования. В действительности, указанные в документах услуги оказаны не были. Кроме того, злоумышленники предоставили подложные документы о якобы понесенных затратах на оплату аренды помещений, медицинского оборудования и обучения медицинского персонала. Таким образом, руководители «Доброго доктора» получили от ФОМС 170 миллионов рублей.

В настоящее время должностные лица заключены под стражу. По месту их работы и жительства следователями СК и оперативными сотрудниками ФСБ проведены обыски. Ведется сбор и закрепление доказательств для предъявления обвинения фигурантам уголовного дела. Расследование продолжается.

Напомним, 8 октября сотрудники алтайского УФСБ провели обыски во всех филиалах клиники. Известно также, что ТФОМС ранее судился с «Добрым доктором» на десятки миллионов рублей.