Кудрин, Шаронов, Зубаревич. В Барнауле будет работать онлайн-площадка Общероссийского гражданского форума

Барнаул станет одной из онлайн-площадок на Общероссийском гражданском форуме. В этом году он называет «Постковид: наше право на жизнь.От болезни к выздоровлению». И состоится 28 ноября.

Столица Алтайского края станет одной из семи городов, где будут организованы трансляции. Остальные шесть - это Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Самара, Пермь, Ставрополь. Площадка, где будет принимать участие Барнаул, посвящена проблемам бизнеса в период кризиса.

Организаторы сообщают, что на связь выйдут председатель Счетной палаты РФ, член Комитета гражданских инициатив, декан факультета свободных искусств и наук СПбГУ Алексей Кудрин, президент Московской школы управления «Сколково» Андрей Шаронов, профессор географического факультета МГУ, директор региональных программ Независимого института социальной политики Наталья Зубаревич, декан экономического факультета МГУ Александр Аузан, глава Удмуртии Александр Бречалов.

«Онлайн-участники получат возможность участвовать в дискуссиях и интерактивах по средствам сессий в zoom и специальном мобильном приложении, получат доступ к групповой работе, узнают как получать бонусные очки и обменивать их на призы и подарки от спонсоров и партнеров мероприятия», - сказано на сайте ОГФ.

В рамках форума будет работать несколько тематических направлений: право на здоровье, право на труд, право на образование, право на приватность и открытость, доступ к праву, формирование солидарности и устойчивые команды в эпоху пандемии, местное самоуправление и развитие территорий, малый и средний бизнес, инклюзия, честные выборы.