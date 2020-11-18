Алтай в 2021 году получит на 17,3% больше федеральных средств

Федеральное финансирование краевой адресной инвестиционной программы Алтайского края в 2021 году вырастет на 17,3%. Об этом заявил врио регионального Минэкономразвития Анатолий Нагорнов на совещании в правительстве 18 ноября.

По его словам, федеральное финансирование в 2021 году составит 3,78 миллиарда рублей, а совокупный объём бюджетных поступлений превысит 9,2 млрд рублей (против 9,1 млрд в текущем году).

Основными получателями средств станут отрасли здравоохранения, финансирование которой увеличится более чем вдвое, а также культуры (в 2,5 раза) и спорта (в 15 раз). На строительство спортивных объектов выделят почти 425 млн рублей, реконструкцию культурных – почти 80 млн. В частности, в 2021 году обещана достройка театра кукол «Сказка».

Алтай в 2021 году получит на 17,3% больше федеральных средств

При этом, 750 млн рублей остаются неосвоенными. По словам Нагорнова, помимо коронавируса это обусловлено длительными сроками подготовки проектно-сметных документаций и отставанием подрядчиков от графиков.

Наибольший объем средств в 2021 году (4,5 млрд рублей) пойдёт на продолжение и завершение 130 объектов, которые уже находятся в процессе создания, а также на старт объектов, для которых уже разработана проектно-сметная документация и завершение ведущихся в настоящее время проектных работ. На 51 совершенно новый объект будет направлено свыше 970 млн рублей.

«Если дополнительные средства будут выделены из федерального или краевого бюджета, то список тех объектов, которыми ещё надо бы заняться, есть, подготовлен, его нужно будет лишь приоритизировать», – заметил губернатор Виктор Томенко.