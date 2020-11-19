Лучше, чем вчера. Почему в нескольких алтайских селах вдруг стали чаще вывозить мусор

Когда в селах Санниково и Фирсово Первомайского района только начали внедрять централизованный вывоз мусора, местные жители долго сопротивлялись. Кому-то не хотелось за это платить (чуть более 40 рублей с человека в месяц), кто-то привык выбрасывать завязанный пакетик прямо на дороге у своего дома, где его забирал мусоровоз, а теперь приходится идти до контейнера, который не всегда близко расположен. Прошло время и селяне оценили удобство этой системы. Хотя бы потому, что на улицах стало чище. Но появилась новая проблема – местный подрядчик вывозил отходы всего два раза в неделю. За это время на площадках их столько скапливалось, что появлялись мини-мусорки вокруг контейнеров.

Как исправили эту ситуацию, во время недавнего выезда на место лично проверили представители краевого министерства строительства и ЖКХ, регионального оператора и журналисты краевых СМИ.

Редко возите

Глава Санниковского сельсовета (куда входит Санниково и Фирсово) Елена Кудашкина рассказала прибывшей делегации, что ситуация обострилась в октябре 2020 года.

«Нам стало поступать много жалоб на редкий вывоз мусора. Отходов скапливалось много, что не входило в контейнеры – валялось вокруг», - сказала представитель власти.

Подобная ситуация сложилась также на территории сел Бобрового, Рассказихинского, Баюновоключевского, Жилинского сельсоветов.

Обращения поступали и в региональный минстрой, и к самому регоператору – АО «ЭКО-Комплекс». Напомним, именно эта компания отвечает за работу новой мусорной системы в Барнаульской зоне (в Барнауле, Новоалтайске, ЗАТО Сибирский, Калманском, Косихинском, Павловском, Первомайском, Ребрихинском, Тальменском, Троицком районах). Где-то регоператор вывозит мусор своими силами, где-то заключил договоры с субподрядчиками (всего их шесть). В селах, где возникли проблемы с вывозом, работала компания «Коммунальное хозяйство».

Вывоз мусора в Санниково. Фото: Олег Укладов

«Мы требуем от себя и от подрядчиков надлежащее оказание услуги. Антисанитарию допускать нельзя. В данной ситуации услуга действительно оказывалась не надлежащим образом. Подрядчик не захотел изменить кратность вывоза и правильно встраивать логистику», - пояснил заместитель генерального директора АО «ЭКО-Комплекс» Никита Бобров.

Регоператор принял решение приостановить действие договора с компанией в этих селах.

А вот так намного лучше

Вывозить мусор в указанных муниципалитетах стал сам регоператор.

«Мы пересмотрели места расположения контейнерных площадок, поставили за свой счет (вообще это зона ответственности муниципалитета - прим.ред.) несколько новых баков и порталов там, где это требовалось из-за большого образования мусора, увеличили кратность вывоза», - рассказал Никита Бобров.

В Санниково, например, мусор теперь вывозят четыре раза в неделю и баки стоят более удобно для жителей. Всего в сельсовете установлено 60 контейнеров и бункеров.

«Этого количества нам достаточно, хотя в будущем планируем ставить новые контейнерные площадки на отдаленных улицах. Мусор вывозится своевременно в полном объеме, жалоб нет», - добавила Елена Кудашкина.

Вывоз мусора в Санниково. Фото: Олег Укладов

Жительница Санниково Светлана Семенова тоже признает: раньше был мусор вокруг баков, а сейчас все чисто.

То, что проблема исчерпана, услуга оказывается в соответствии с санитарными нормами и правилами, подтвердил и начальник отдела в области обращения с ТКО министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Алтайского края Александр Козлов.

По словам Александра Козлова, в прошлом году Первомайский район получил из краевого бюджета более 6 млн рублей на покупку контейнеров и бункеров для ТКО (всего на регион – 80 млн рублей). На эти деньги купили 50 бункеров и 1014 контейнеров. В 2020 году Первомайский район получил еще 2,2 млн рублей.

Мусорный перебор

Но вернемся к подрядчику. Формально контракт приостановили из-за досрочного исполнения условий по перемещению отходов на полигон. Но главная причина, конечно же, нежелание что-либо менять в своей работе. Перевозчик ссылался на то, что на его территории образуется слишком много отходов (больше, чем указано в контракте). И в этом компания частично права. Но объем образующихся отходов носит сезонный характер. Как правило, он увеличивается с апреля по октябрь, и уменьшается с ноября по март. Данная сезонность находит отражение и в нормативе накопления. Он определен как средний по году.

По последним данным, вывоз мусора централизованно производится в 543 населенных пунктах Алтайского края, в которых живет более 1,9 млн жителей (83%). До конца 2020 года охват должен быть 90%, но в некоторых селах пока только бестарным способом (как временная мера). До конца 2021 года край должен полностью перейти на новую систему вывоза мусора.

Лучше, чем вчера. Почему в нескольких алтайских селах вдруг стали чаще вывозить мусор

Стекло - направо, пластик - налево. Почему в Алтайском крае не получается ввести раздельный сбор мусора Аналитика 12.11.2020 9:03

В ряде сел Первомайского района (тех, что ближе к Барнаулу) живет больше людей, чем зарегистрировано официально. Особенно летом, ведь в этой части пригорода много дач.

Например, в том же Санниково прописано чуть более пяти тысяч человек, а фактически проживает около семи. Власти призывают таких неофициальных жильцов заключать договоры на вывоз мусора и платить за него. И некоторые действительно так и делают. Но далеко не все.

Чем больше людей, тем больше мусора. И дело не только в объеме отходов. Из количества проживающих рассчитывается необходимое число баков, их оптимальное расположение. Неточные данные неизбежно ведут к переполнению площадок и к проблемам с вывозом. Барнаульскому регоператору и его подрядчикам действительно приходится вывозить больше.

В «ЭКО-Комплексе» уверены, что решить проблему помогло бы создание в подобных поселках товариществ собственников жилья для оплаты вывоза мусора по фактическому объему, а не по нормативу. Но пока этот процесс в регионе еще не начался.

P.S. Аналогичная проблема складывается и в других населённых пунктах Первомайского района. В сёлах Берёзовка и Бажёво, посёлках Новый и Солнечный контейнеры переполняются, а рядом с ними образуются свалки. Об этом сказано в письме от краевого минстроя к регоператору. На этих территориях работает тот же подрядчик, который не смог устранить проблемы в селе Санниково. Если не справится и в этот раз, регоператор будет вынужден приостановить контракт и самостоятельно приступить к вывозу отходов и здесь.

Вывоз мусора в Санниково. Фото: Олег Укладов